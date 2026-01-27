Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Champions League: Esto se juega en la última jornada de la Fase de Liga

Estos se juega en la última jornada de la Champions League | AP
Marcos Olvera García 20:55 - 26 enero 2026
La Champions League, en su fase de liga, está llegando a su fin y esto es lo que se juegan los equipos en la competición europea

La primera fase de la Champions League está llegando a su final, donde 32 equipos todavía pelean por la posibilidad de seguir avanzando en la máxima competición de clubes en Europa.

A pesar de que hay 32 clubes vivos, cuatro ya están matemáticamente eliminados, siendo el Villarreal, el Kairat Almaty, el Eintracht Frankfurt y el Slavia Praga quienes han dicho adiós prematuramente a esta competición.

Los primeros ocho lugares

Hay dos equipos que ya están asegurando en los Octavos de Final de la Champions League, el Arsenal (que está invicto en esta competición) y el Bayern Munich (que con 18 puntos ya aseguró su lugar en la siguiente fase), los otros seis buscarán asegurar, aunque no dependen de ellos mismos para lograr su clasificación.

El Real Madrid (15), Liverpool (15), Tottenham Hotspur (14), PSG (13), Newcastle (13) y Chelsea (13), necesitan obtener una victoria en su último partido para asegurar llegar a los Octavos de Final, entendiendo que hay ocho equipos que buscan quitarles ese puesto, cinco de ellos están igualados con 13 unidades y una victoria, sumada a un descalabro de los de arriba podría cambiar el orden de la tabla.

BarcelonaManchester CityAtalantaSporting de Lisboa y Atlético de Madrid son los que podrían subir a los ocho primeros lugares, eso sí, dependiendo de los resultados de los seis que ahora mismo están clasificados a los octavos.

Ronda de Playoff

Solo Juventus y Borussia Dortmund tienen su lugar asegurado en la siguiente ronda de la Champions LeagueGalatasarayQarabagMarsellaBayer Leverkusen, Monaco, PSV EindhovenAthletic Club de Bilbao y Olympiacos no dependen de sí para seguir avanzando en la Champions League.

Hay ocho equipos que, aunque hoy están eliminados, tienen posibilidades de ocupar los puestos de Playoffs en la Champions League, los más cercanos, son el Napoli, el Copenhague y el Club Brujas, que con un empate y una derrota de los de arriba podrían clasificar.

Toda la jornada de la Champions League se jugará el próximo miércoles 28 de enero a las 14:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, donde habrá enfrentamientos directos entre rivales que buscan clasificar dentro de los primeros ocho y hay partidos que enfrentarán a equipos que buscan subir a los Playoffs contra escuadras que quieren alcanzar los primeros lugares.

