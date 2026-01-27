Champions League: Esto se juega en la última jornada de la Fase de Liga

La primera fase de la Champions League está llegando a su final, donde 32 equipos todavía pelean por la posibilidad de seguir avanzando en la máxima competición de clubes en Europa.

A pesar de que hay 32 clubes vivos, cuatro ya están matemáticamente eliminados, siendo el Villarreal, el Kairat Almaty, el Eintracht Frankfurt y el Slavia Praga quienes han dicho adiós prematuramente a esta competición.

Los primeros ocho lugares

Hay dos equipos que ya están asegurando en los Octavos de Final de la Champions League, el Arsenal (que está invicto en esta competición) y el Bayern Munich (que con 18 puntos ya aseguró su lugar en la siguiente fase), los otros seis buscarán asegurar, aunque no dependen de ellos mismos para lograr su clasificación.

El Real Madrid (15), Liverpool (15), Tottenham Hotspur (14), PSG (13), Newcastle (13) y Chelsea (13), necesitan obtener una victoria en su último partido para asegurar llegar a los Octavos de Final, entendiendo que hay ocho equipos que buscan quitarles ese puesto, cinco de ellos están igualados con 13 unidades y una victoria, sumada a un descalabro de los de arriba podría cambiar el orden de la tabla.

Barcelona, Manchester City, Atalanta, Sporting de Lisboa y Atlético de Madrid son los que podrían subir a los ocho primeros lugares, eso sí, dependiendo de los resultados de los seis que ahora mismo están clasificados a los octavos.

Ronda de Playoff

Hay ocho equipos que, aunque hoy están eliminados, tienen posibilidades de ocupar los puestos de Playoffs en la Champions League, los más cercanos, son el Napoli, el Copenhague y el Club Brujas, que con un empate y una derrota de los de arriba podrían clasificar.