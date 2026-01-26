Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Champions League: ¿Dónde ver la jornada final de la Fase de Liga?

Equipo del Real Madrid | AP
Aldo Martínez 17:28 - 26 enero 2026
El mejor torneo del viejo continente llega a su fin con un emocionante cierre

La parte final de la temporada 25/26 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League llega con su Jornada 8, la cual traerá grandes encuentros que definirán a los 16 participantes de los Playoffs y a los ocho mejores que pasan de manera directa a los Octavos de Final.

Equipo de la Juventus | AP

¿Cuándo comienza la jornada 8?

La última fecha de la Copa de Campeones de Europa tendrá un cierre ‘dramático’ tal y como el año anterior, pues los 36 equipos jugarán al mismo tiempo para definir a los clasificados y eliminados.

Equipo del FC Barcelona | AP

Los 18 partidos darán inició el próximo miércoles 28 de enero a las 14:00 (hora del centro de méxico) y estarán distribuidos en distintas cadenas de streaming y de televisión para ser vistos, donde su mayoría estarán disponibles en HBO y FOX ONE.

Con dos equipos clasificados a los Octavos, cuatro equipos eliminados, deja a 30 clubes con posibilidades de avanzar a la fase final de la Champions, en una ronda que será de vida o muerte y prácticamente de eliminación directa.

Manchester City | AP

¿Dónde ver los juegos de la Jornada 8?

  • Athletic Club vs  Sporting Lisboa/2:00 p.m./2:00 p.m./Disney+ Premium.

  • Liverpool vs Qarabağ/2:00 p.m./FOX ONE.

  • Barcelona vs Københav/2:00 p.m./TNT, HBO.

  • Mónaco vs Juventus/2:00 p.m./TNT, HBO.

  • Ajax vs Olympiacos/2:00 p.m./HBO.

  • PSG vs Newcastle/2:00 p.m./TNT, HBO.

  • Dortmund vs Inter/2:00 p.m./HBO, FOX.

  • Napoli vs Chelsea/2:00 p.m./HBO, SPACE.

  • Frankfurt vs Tottenham/2:00 p.m./Disney+ Premium.

  • Atlético Madrid vs Bodø/Glimt/2:00 p.m./TNT, HBO.

  • Leverkusen vs Villarreal/2:00 p.m./Disney+ Premium.

  • Arsenal vs Kairat/2:00 p.m./ESPN, Disney + Premium.

  • Pafos vs Slavia Praga/2:00 p.m./DISNEY + Premium.

  • Manchester City vs Galatasaray/2:00 p.m./HBO.

  • Club Brujas vs Marsella/2:00 p.m./HBO, TNT.

  • Benfica vs Real Madrid/2:00 p.m./FOX, HBO.

  • Union Saint-Gilloise vs Atalanta/2:00 p.m./Disney + Premium, FOX.

  • PSV vs Bayern/2:00p.m./Disney + Premium, FOX.

Equipo del PSG | AP
