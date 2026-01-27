Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Paris Saint-Germain vs Newcastle: ¿A qué hora y dónde ver el juego Champions League?

Paris Saint-Germain recibe al Newcastle por la Champions League I RÉCOR
Arturo Aguilar Mireles 00:14 - 27 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los Parisinos reciben a las Urracas en una noche clave de Champions, con la mira puesta en evitar los playoffs y asegurar su pase directo

La UEFA Champions League vivirá una de sus noches más intensas del torneo este miércoles, cuando todos los partidos de la jornada se disputen en el mismo horario. Una decisión que eleva la tensión, obliga a los equipos a jugar con el radar puesto en otros estadios y convierte cada gol en un posible punto de quiebre en la tabla general.

Dentro de ese contexto aparece el choque entre París Saint-Germain y Newcastle, un duelo que puede resultar determinante en la lucha por meterse de forma directa entre los ocho mejores del torneo. Evitar los Playoffs no solo significa descanso extra, también una ventaja deportiva clave en el tramo decisivo del certamen.

El escenario favorece a los parisinos. Jugar en casa, llegar con el impulso de un buen resultado reciente en su Liga y ostentar el título vigente convierten al conjunto francés en uno de los favoritos naturales de la jornada.

El PSG, obligado a imponer jerarquía en casa

Los parisinos saben que este tipo de partidos son los que marcan el pulso de una Champions. Con un plantel construido para dominar Europa, el equipo buscará adueñarse del balón desde el inicio y trasladar la presión al rival, consciente de que una victoria lo acercaría al objetivo de clasificar directo a Octavos.

En redes sociales, la afición ha manifestado su confianza en una noche sólida, aunque también exige contundencia y concentración. El margen de error es mínimo cuando todos los encuentros se juegan en simultáneo y cualquier tropiezo puede costar caro.

Newcastle y el desafío de sorprender como visitante

Las Urracas llegan a París con más dudas que certezas, pero también con la necesidad de dar un golpe de autoridad. Su rendimiento ha sido inconsistente, aunque en la Champions han mostrado capacidad para competir ante rivales de peso cuando logran imponer intensidad y orden táctico.

Sacar puntos como visitante sería un resultado de enorme valor para Newcastle. No solo por la tabla, sino por el impacto anímico que tendría en una temporada donde el equipo busca estabilidad y reconocimiento en el máximo escenario europeo.

¿Dónde ver el juego entre PSG y Newcastle?

  • Fecha: Miércoles 27 de enero

  • Sede: Parque De Los Príncipes

  • Horario: 14:00 PM (tiempo del centro de México)

  • Dónde ver: FOX One

Últimos videos
Lo Último
15:00 El Super Bowl LX tendrá cifra récord de jugadores de origen latinoamericano
14:52 “Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
14:38 ¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
14:36 Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
14:32 Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
14:20 ¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup
14:18 ¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026
14:04 Rechazo del Salón de la Fama a Bill Belichick desata críticas en el mundo de la NFL
13:39 Nicki Minaj se declara “fan número uno” de Donald Trump y anuncia millonaria donación para las “Cuentas Trump”
13:28 David Faitelson defiende a André Jardine de las críticas: "De los mejores entrenadores en la historia del América"
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul definió lo que hará con Camilo Cándido para el Clausura 2026
2
Contra ¿Murió Chuponcito? Reportan ataque violento en Quintana Roo
3
Futbol ¿Viene Cristiano Ronaldo? Los requerimientos de Portugal para el CR7 juegue ante la Selección Mexicana
4
Selección Mexicana ¿Va al Mundial? Guillermo Ochoa apunta a volver a una convocatoria con México
5
Futbol Nacional América ya solicitó oficialmente su regreso al Estadio Azteca, ¿y Cruz Azul?
6
Contra Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en la CDMX para este 28 de enero
Te recomendamos
Christian González en el partido de los Patriots contra Denver en el Campeonato de la AFC | AP
NFL
28/01/2026
El Super Bowl LX tendrá cifra récord de jugadores de origen latinoamericano
Pumas habló sobre la llegada de Antuna
Futbol
28/01/2026
“Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Contra
28/01/2026
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
LIGA MX
28/01/2026
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Formula1
28/01/2026
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Jugadoras de Arsenal en celebración en la Semifinal contra AS FAR en la Women's Champions Cup | AP
Futbol
28/01/2026
¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup