Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Huracán azul: Chelsea remonta el Derbi y derrota al West Ham

Enzo Fernández y Marc Cucurella con Chelsea I AP
Aldo Martínez 13:47 - 31 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El equipo de Rosenior superó a su rival y vino de atrás para ganar el juego

Stamford Bridge vivió una de las noches más emocionantes de la temporada 2025/26 de la Premier League. El campeón del mundo, Chelsea, recibió al ascendente West Ham United, en un duelo lleno de goles, emociones y que terminó con una épica remontada de los Blues. 

Marc Cucurella con Chelsea I AP

Primer tiempo Hammer

En una fría noche en Londres, la afición blue hizo valer su localía en cancha, sin embargo,  no contaban con que un martillo les caería encima durante casi todos los primeros 45 minutos de juego.

Los dirigidos por Nuno Espírito Santo entraron enchufados al Derbi desde el minuto uno. Tal y como es característico de los equipos del técnico portugués, los Hammers no dejaron pasar la oportunidad para ir encima del Chelsea esperando un error o un robo de balón en el área de los Blues.

Chelsea vs Wets Ham United I AP

Poco tardó la presión en hacer efecto, pues al minuto seis, Jarrod Bowen controló el balón en los linderos del área chica y mandó un centro al corazón del área. Para la fortuna del jugador del West Ham, ni sus compañeros ni la define lograron conectar el balón y este se coló hasta las redes de la portería de Robert Sánchez.

West Ham no bajo la presión y siguió haciéndose de la posesión del balón los siguiente minutos, mientras que el mediocampo de los Blues solo veía expectante como pasaban el balón de lado a lado. 

Para los 35 minutos, el costado derecho del cuadro visitante armó una triangulación perfecta. Aaron Wan-Bissaka y Bowen hicieron una pared hasta llegar a los límites del área, posteriormente el mismo Bissaka mandó un balón retrasado que remató de primera Crysencio Summerville y de pierna derecha mando a guardar el segundo.

Chelsea en la Premier League I AP

Tormenta azul 

La segunda mitad como si de un reinicio de partido se tratara mostró dos caras distintas de los equipos; Chelsea con intención de ir a profundidad y un West Ham timorato que no quiso o pudo hacer más. 

La marea azul que gracias a los cambios de Liam Rosenior pudo superar la adversidad del juego, recortó la distancia a los 56 del segundo tiempo, todo gracias a un centro a segundo palo de Wesley Fofana, el cual remató Joao Pedro quien tras entrar de cambio puso el 1-2.

Chelsea se encargó de meter a su rival de ciudad dentro de su propia área y en el resto de los 35 minutos todo se volcó en contra del ex entrenador del Nottingham Forest, que se vio superado en toda la segunda mitad.

El empate llegó hasta los 70 minutos, luego de que el balón se paseó por toda el área del West Ham hasta que el español Marc Cucurella que también había ingresado de cambio, se lanzó de ‘palomita’ para empatar las acciones y hacer estallar Stamford Bridge. 

Finalmente el gran campeón del Mundial de Clubes impuso sus condiciones y sentenció el juego en el agregado, gracias a un remate de Enzo Fernández que celebró su cumpleaños con esta remontada histórica en el Derbi de Londres y uniendo en la zona roja al West Ham.

Últimos videos
Lo Último
15:31 VIDEO: ¡Balazos, persecución y caos! Trailero se lanza contra policías en la México-Texcoco
15:20 Revelan correos entre Elon Musk y Jeffrey Epstein: emails muestran posibles planes para visitar su isla privada
15:09 AJ Styles se retira de la lucha libre tras perder en Royal Rumble ante Gunther
14:57 Rayados exporta otra joya de su cantera a Europa
14:43 Refuerzan la alerta por Frente Frío 32: las autoridades mantiene la guardia arriba
14:28 Segunda muerte por sarampión en México: bebé de 1 año fallece en Tlaxcala por complicaciones
14:23 Sorpresa en la Bundesliga: Bayern no pudo con Hamburgo y deja escapar dos puntos
14:20 ¡Sale del aire! Fox Sports es retirado de importante sistema de cable
14:19 Christian Martinoli confesó la razón de su ausencia en el amistosos de México
14:03 FC Juárez busca reforzarse con un canterano del FC Barcelona
Tendencia
1
Empelotados Presentadora de FOX arremete contra sus detractores: ‘Es ridículo que me digan trans’
2
Futbol ¡Bombazo! Toluca ficha a exfutbolista de Real Madrid para el Clausura 2026
3
Futbol Nicolás Larcamón y su auxiliar fueron expulsados en el duelo ante Juárez
4
Futbol ¡Con los niños no! Allan Saint-Maximin denunció que sus hijos fueron víctima de racismo
5
Futbol ¡Dramático! Cruz Azul derrota a Bravos en Juárez pidiendo la hora
6
Futbol ¿Joao Pedro llega a Cruz Azul?
Te recomendamos
VIDEO: ¡Balazos, persecución y caos! Trailero se lanza contra policías en la México-Texcoco
Contra
31/01/2026
VIDEO: ¡Balazos, persecución y caos! Trailero se lanza contra policías en la México-Texcoco
Revelan correos entre Elon Musk y Jeffrey Epstein: emails muestran posibles planes para visitar su isla privada
Contra
31/01/2026
Revelan correos entre Elon Musk y Jeffrey Epstein: emails muestran posibles planes para visitar su isla privada
AJ Styles se retira de la lucha libre tras perder en Royal Rumble ante Gunther
Lucha
31/01/2026
AJ Styles se retira de la lucha libre tras perder en Royal Rumble ante Gunther
Rayados exporta otra joya de su cantera a Europa
Futbol
31/01/2026
Rayados exporta otra joya de su cantera a Europa
Refuerzan la alerta por Frente Frío 32: las autoridades mantiene la guardia arriba
Contra
31/01/2026
Refuerzan la alerta por Frente Frío 32: las autoridades mantiene la guardia arriba
Segunda muerte por sarampión en México: bebé de 1 año fallece en Tlaxcala por complicaciones
Contra
31/01/2026
Segunda muerte por sarampión en México: bebé de 1 año fallece en Tlaxcala por complicaciones