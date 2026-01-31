Huracán azul: Chelsea remonta el Derbi y derrota al West Ham

Stamford Bridge vivió una de las noches más emocionantes de la temporada 2025/26 de la Premier League. El campeón del mundo, Chelsea, recibió al ascendente West Ham United, en un duelo lleno de goles, emociones y que terminó con una épica remontada de los Blues.

Marc Cucurella con Chelsea I AP

Primer tiempo Hammer

En una fría noche en Londres, la afición blue hizo valer su localía en cancha, sin embargo, no contaban con que un martillo les caería encima durante casi todos los primeros 45 minutos de juego.

Los dirigidos por Nuno Espírito Santo entraron enchufados al Derbi desde el minuto uno. Tal y como es característico de los equipos del técnico portugués, los Hammers no dejaron pasar la oportunidad para ir encima del Chelsea esperando un error o un robo de balón en el área de los Blues.

Chelsea vs Wets Ham United I AP

Poco tardó la presión en hacer efecto, pues al minuto seis, Jarrod Bowen controló el balón en los linderos del área chica y mandó un centro al corazón del área. Para la fortuna del jugador del West Ham, ni sus compañeros ni la define lograron conectar el balón y este se coló hasta las redes de la portería de Robert Sánchez.

West Ham no bajo la presión y siguió haciéndose de la posesión del balón los siguiente minutos, mientras que el mediocampo de los Blues solo veía expectante como pasaban el balón de lado a lado.

Para los 35 minutos, el costado derecho del cuadro visitante armó una triangulación perfecta. Aaron Wan-Bissaka y Bowen hicieron una pared hasta llegar a los límites del área, posteriormente el mismo Bissaka mandó un balón retrasado que remató de primera Crysencio Summerville y de pierna derecha mando a guardar el segundo.

Chelsea en la Premier League I AP

Tormenta azul

La segunda mitad como si de un reinicio de partido se tratara mostró dos caras distintas de los equipos; Chelsea con intención de ir a profundidad y un West Ham timorato que no quiso o pudo hacer más.

La marea azul que gracias a los cambios de Liam Rosenior pudo superar la adversidad del juego, recortó la distancia a los 56 del segundo tiempo, todo gracias a un centro a segundo palo de Wesley Fofana, el cual remató Joao Pedro quien tras entrar de cambio puso el 1-2.

Chelsea se encargó de meter a su rival de ciudad dentro de su propia área y en el resto de los 35 minutos todo se volcó en contra del ex entrenador del Nottingham Forest, que se vio superado en toda la segunda mitad.

El empate llegó hasta los 70 minutos, luego de que el balón se paseó por toda el área del West Ham hasta que el español Marc Cucurella que también había ingresado de cambio, se lanzó de ‘palomita’ para empatar las acciones y hacer estallar Stamford Bridge.