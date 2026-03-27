One Time Switch: La tendencia que destaca en la convocatorio de Javier Aguirre

La Copa del Mundo 2026 está cada vez más cerca. Las grandes estrellas se preparan para representar a sus naciones en el campo más importante del futbol intencional, sin embargo, hay unos cuantos que más que representar a su país de origen, lo hacen con el que los acogió, gracias al One Time Switch, caso en el que la Selección Mexicana será un claro ejemplo de ello.

Álvaro Fidalgo y su primer entrenamiento con la Selección Mexicana, junto a Alexis Vega | IMAGO7

México y el One Time Switch

Con el paso de los años la FIFA cambió muchas de sus normas, unas haciéndose más complejas y otras más accesibles, una de las más famosas y que mayor movilidad tiene en tiempos mundialistas es el One Time Switch, es decir, cambio de nacionalidad.

La norma ha sido aplicada por múltiples jugadores de todo el mundo, sin embargo, para la Copa del Mundo 2026 México es uno de los países que mayor cantidad de jugadores lleva en esa situación.

Álvaro Fidalgo y su primer entrenamiento con la Selección Mexicana | IMAGO7

El caso más reciente fue el de Álvaro Fidalgo, Tricampeón con América y actual jugador del Real Betis Balompié de LaLiga. El oriundo de Oviedo, España, jugó por cinco años en la Liga MX; adoptando las tradiciones, cultura y finalmente la nacionalidad de México, situación que lo hizo convocable para Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana.

Sin embargo, el caso del español más mexicano no es el único de este proceso mundialista rumbo a junio de 2026, pues meses antes Germán Beterame, ex jugador de Rayados y actual futbolista del Inter de Miami, cambió su nacionalidad argentina a mexicana, volviéndose jugador (y ahora uno recurrente) del equipo del Vasco.

Germán Berterame en celebración con la Selección Mexicana en el amistoso ante Bolivia | MEXSPORT

A lo largo de la historia el cuadro Tricolor no ha sido ‘caprichoso’, pues cuando tuvo la oportunidad de repatriar a estrellas del balompié mexicano lo ha hecho, teniendo casos de éxito como el de Antonio Naelson Sinha (Brasil/México), Guillermo Franco (Argentina/Brasil), además de otros menos memorables como el de Christian Giménez (Argentina/México) y Rogelio Funes mori (Argentina/México).

Ahora rumbo a su tercera localía en copas del mundo, México y Javier ‘Vasco’ Aguirre presentan un arsenal de múltiples jugadoras nacidos en otros países que represnatrán al cuadro tricolor, que si bien, aún no hay una lista oficial de los seleccionados al mundial, vario de ellos ya se perfilan como ‘inamovibles’.

Richard Ledezma - (Estados Unidos a México)

Obed Vargas - (Estados Unidos/México)

Brian Gutiérrez - (Estados Unidos/México)

Julián Quiñones - (Colombia/México)

Germán Berterame - (Argentina/México)

Álvaro Fidalgo (España/México)

Julián Quiñones y Germán Berterame con México | MEXSPORT

¿Qué es el One Time Switch?

El One Time Switch es una norma implementada por la FIFA la cual permite a un futbolista caviar de nacionalidades y poder jugar con el país que eligió, esto siempre y cuando cumpla con varias normas, donde las más importantes son:

Debe haber transcurrido un lapso de 3 años desde su última aparición con la selección anterior.

No haber disputado más de 3 partidos con la selección mayor que representaba antes de cumplir 21 años.

No haber disputado una Copa del Mundo o una Final continental que esté avalada por la FIFA con la selección anterior.