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Futbol

Erik Lira, el nuevo jugador más valioso de Cruz Azul

Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 09:53 - 27 marzo 2026
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Erik Lira rompe el mercado. Se ha convertido en el jugador más valioso de Cruz Azul, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, que se encarga de analizar y estimar el valor de mercado de futbolistas a nivel internacional.

Erik Lira y Carlos Rodríguez previo a un partido de Cruz Azul | MEXSPORT
Erik Lira y Carlos Rodríguez previo a un partido de Cruz Azul | MEXSPORT

Y es que no solo destaca por su regularidad, sino también por el peso que ha ganado tanto en su equipo como en la Selección Mexicana. Hoy por hoy, Lira es considerado una de las piezas más importantes de La Máquina, algo que ya también se refleja en los números.

En esta reciente actualización, tanto Lira como la Hormiga González de Chivas, registraron un crecimiento importante en su valor. 

Armando 'Hormiga' González en el duelo ante Santos Laguna del Clausura 2026 | IMAGO7

El delantero rojiblanco dio un salto significativo al pasar de 7 a 15 MDD, mientras que el mediocampista cementero subió de 8 a 12 MDD, consolidándose entre los jugadores mexicanos mejor cotizados.

Por detrás aparece Gilberto Mora, quien se mantiene con un valor de 10 millones de euros

Gilberto Mora con Charly Rodríguez y Erik Lira en celebración con la Selección Mexicana en la Copa Oro | MEXSPORT
Gilberto Mora con Charly Rodríguez y Erik Lira en celebración con la Selección Mexicana en la Copa Oro | MEXSPORT

Su proyección sigue siendo alta, aunque existe cierta incertidumbre sobre su futuro inmediato, ya que la falta de actividad podría afectar su cotización, sobre todo con el tema del Mundial en el horizonte.

Los números respaldan su momento. Con Cruz Azul, Lira suma 3 mil 68 minutos disputados, mientras que con la Selección Mexicana acumula 608 minutos, cifras que reflejan su protagonismo y la confianza que han depositado en él tanto en su club como a nivel internacional.

Erik Lira, capitán de Cruz Azul | IMAGO7

Por su parte, Alejandro Zendejas también mantiene una tendencia al alza. 

El jugador del América pasó de 8.5 a 10 MDD, reafirmándose como uno de los elementos más destacados del conjunto azulcrema y otro de los nombres a seguir dentro del futbol mexicano.

Alejandro Zendejas, '10' del América | MEXSPORT
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