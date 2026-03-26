“Me enfrentó y me encaró”: Carlos Hermosillo revela cruce con Jorge Sánchez tras críticas en televisión

En La Última Palabra se debatía el tema de la Selección Mexicana y sobre las calificaciones que le daban a los jugadores convocados, que también estuvieron en Qatar 2022, pero Carlos Hermosillo reveló un momento incómodo con Jorge Sánchez.

El exjugador confesó que tuvo un encontronazo directo con el ahora jugador del PAOK Salónica FC tras señalar públicamente sus errores.

Crítica al jugador que es Jorge Sánchez

Durante el análisis del programa sobre la Selección Mexicana de los jugadores que jugaron el Mundial de Qatar 2022 y apuntan a jugar el de 2026, Alex Blanco mencionó a Jorge Sánchez. En ese momento, Raúl el ‘Pollo’ Ortiz dijo lo siguiente.

No, peor. Qué bueno que regresó a Europa; se fue a Grecia para que no lo vieran acá, porque las críticas… Los jugadores de hoy en día quieren que se les aplauda cuando hacen las cosas bien; pues también se les va a pegar cuando lo hacen mal. En Cruz Azul no pudo, en Europa no pudo, ni con Ajax ni Porto

Jorge Sánchez busca ir al Mundial 2026

Carlos Hermosillo cuenta el careo que tuvo con el jugador

Después de escuchar lo que dijo el ‘Pollo’. Carlos Hermosillo habló sobre Jorge Sánchez. Hermosillo, quien siempre ha sido directo al señalar errores, reveló un hecho que pocos conocían.

Carlos Hermosillo, leyenda de Cruz Azul | IMAGO7

Tengo que reconocer que él me enfrentó, me encaró y me dijo… le contesté que no, ‘no tengo nada personal contigo’, pero la verdad es que podría ser un mucho mejor jugador. Estamos aquí para analizar; no tiene marca y tampoco cuando va al frente, no tira un buen centro