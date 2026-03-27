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Linet Puente revela cómo descubrió la infidelidad de su esposo: “El que busca encuentra”
Linet Puente decidió hablar sin filtros. Luego de años de mantener en privado los motivos de su separación, la conductora de Ventaneando reveló cómo descubrió la infidelidad del padre de su hijo, una historia que rápidamente encendió las redes sociales.
Aunque desde 2020 había confirmado el fin de su relación, la periodista de espectáculos optó por guardar silencio por el bienestar de su hijo. Hoy, esa etapa quedó atrás.
Las sospechas que lo cambiaron todo
Durante una emisión del programa encabezado por Pati Chapoy, Linet explicó que todo comenzó con actitudes inusuales en su entonces pareja.
“Es que son bien tontos, me tomó tres días darme cuenta”.
Las señales eran evidentes: llegadas tarde, ausencias constantes y cambios en su rutina. Aunque al inicio trató de justificarlo por trabajo, su intuición le decía que algo no estaba bien.
Redes sociales: la pista clave
Lejos de considerarse celosa, la conductora decidió investigar. Fue entonces cuando encontró interacciones sospechosas con una mujer cercana al entorno de su pareja.
“Se puso nervioso, y le comenté: ‘vi que estaba fulanita y le pregunté: ¿Andas con ella?’, pero lo negó”.
Sin embargo, las dudas crecieron aún más cuando descubrió inconsistencias en su versión, como una supuesta salida al cine que nunca ocurrió.
El momento definitivo: el celular no mintió
La confirmación llegó durante un viaje a Estados Unidos. Aprovechando que él se quedó dormido, Linet tomó su celular y encontró lo que temía.
“Se queda dormido, agarro el celular y chan chan chan, el que busca encuentra”, narró.
Los mensajes eran contundentes: “Es que te voy a extrañar, qué voy a hacer ahora que te vayas a Estados Unidos, solo pienso en ti, gracias por una noche maravillosa la de ayer”.
La reacción fue inmediata: “Lo desperté y le dije: ‘me estás poniendo el cuerno’, lo estoy viendo, me estás poniendo el cuerno”.
Una confrontación que terminó mal
Tras descubrir la verdad, Linet intentó documentar todo, lo que provocó un momento de tensión.
“Yo estaba documentando todo, me persiguió por toda la casa, hubo un momento en el que me jaló de la sudadera, me decía: ‘estás loca’”
La situación la obligó a salir del lugar esa misma noche y buscar apoyo.
Sin arrepentimiento y sin regreso
Al día siguiente, la conductora enfrentó nuevamente a su expareja, pero la respuesta fue inesperada. “Me echó la culpa de todo, nunca lo reconoció, aseguró”.
Incluso relató un momento que la dejó marcada: “Regresó a hacer sus maletas, las abrió de par en par y cantaba mientras guardaba sus cosas frente a mí”.
Con este testimonio, Linet Puente deja claro que no hubo disculpas ni posibilidad de reconciliación, cerrando definitivamente ese capítulo en su vida.