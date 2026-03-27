Linet Puente revela cómo descubrió la infidelidad de su esposo: “El que busca encuentra”

Linet Puente decidió hablar sin filtros. Luego de años de mantener en privado los motivos de su separación, la conductora de Ventaneando reveló cómo descubrió la infidelidad del padre de su hijo, una historia que rápidamente encendió las redes sociales.

Aunque desde 2020 había confirmado el fin de su relación, la periodista de espectáculos optó por guardar silencio por el bienestar de su hijo. Hoy, esa etapa quedó atrás.

Linet decidió contar su historia dentro del programa Ventaneando, donde ella trabaja / IG: @linetpuente

Las sospechas que lo cambiaron todo

Durante una emisión del programa encabezado por Pati Chapoy, Linet explicó que todo comenzó con actitudes inusuales en su entonces pareja.

“Es que son bien tontos, me tomó tres días darme cuenta”.

Las señales eran evidentes: llegadas tarde, ausencias constantes y cambios en su rutina. Aunque al inicio trató de justificarlo por trabajo, su intuición le decía que algo no estaba bien.

La conductora empezó a sospechar de su marido por los cambios en su rutina / IG: @linetpuente

Redes sociales: la pista clave

Lejos de considerarse celosa, la conductora decidió investigar. Fue entonces cuando encontró interacciones sospechosas con una mujer cercana al entorno de su pareja.

“Se puso nervioso, y le comenté: ‘vi que estaba fulanita y le pregunté: ¿Andas con ella?’, pero lo negó”.

Sin embargo, las dudas crecieron aún más cuando descubrió inconsistencias en su versión, como una supuesta salida al cine que nunca ocurrió.

Linet, tras las sospechas, tomó el celular del marido para ver sus mensajes y descubrir la infidelidad / IG: @linetpuente

El momento definitivo: el celular no mintió

La confirmación llegó durante un viaje a Estados Unidos. Aprovechando que él se quedó dormido, Linet tomó su celular y encontró lo que temía.

“Se queda dormido, agarro el celular y chan chan chan, el que busca encuentra”, narró.

Los mensajes eran contundentes: “Es que te voy a extrañar, qué voy a hacer ahora que te vayas a Estados Unidos, solo pienso en ti, gracias por una noche maravillosa la de ayer”.

La reacción fue inmediata: “Lo desperté y le dije: ‘me estás poniendo el cuerno’, lo estoy viendo, me estás poniendo el cuerno”.

La periodista supo que jamás habría reconciliación por el engaño y siguió adelante por su hijo / IG: @linetpuente

Una confrontación que terminó mal

Tras descubrir la verdad, Linet intentó documentar todo, lo que provocó un momento de tensión.

“Yo estaba documentando todo, me persiguió por toda la casa, hubo un momento en el que me jaló de la sudadera, me decía: ‘estás loca’”

La situación la obligó a salir del lugar esa misma noche y buscar apoyo.

Sin arrepentimiento y sin regreso

Al día siguiente, la conductora enfrentó nuevamente a su expareja, pero la respuesta fue inesperada. “Me echó la culpa de todo, nunca lo reconoció, aseguró”.

Incluso relató un momento que la dejó marcada: “Regresó a hacer sus maletas, las abrió de par en par y cantaba mientras guardaba sus cosas frente a mí”.