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Futbol

Inter de Miami presentó la grada ‘Lionel Messi’ en su nuevo estadio

Anuncio del nombre de la grada en honor a Lionel Messi en el NU Stadium | CAPTURA DE PANTALLA
Aldo Martínez
Aldo Martínez 09:19 - 27 marzo 2026
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El Nu Stadium inmortalizará a su campeón del mundo en su inauguración

Rumbo a la inauguración del nuevo estadio del Inter de Miami, el NU Stadium, el equipo de los Flamencos Rosas decidió presentar un emotivo homenaje para su dorsal ‘10’ y capitán, el campeón del mundo, Lionel Messi

Anuncio del Inter de Miami | CAPTURA DE PANTALLA

¿Cuál fue el detalle de Miami con Messi?

El estado argentino continúa haciendo historia dentro y fuera del rectángulo de juego, ahora gracia su legado y trayectoria se verán reflejados en las gradas del nuevo estadio de su equipo, quien honró a la ‘pulga’ con un detalle sin precedentes.

A través de un video en sus redes sociales, Inter de Miami hizo oficial la presentación de la grada ‘Lionel Messi’ la cual será un espacio especial para honrar al jugador, el cual se convirtió en el primer futbolista en activo en tener su nombre en la tribuna de su propio estadio.

Germán Berterame con Lionel Messi en Inter Miami | MEXSPORT
Germán Berterame con Lionel Messi en Inter Miami | MEXSPORT

En las imágenes se puede apreciar múltiples momentos dentro de la carrera de Messi, desde su llegada al Barcelona hasta su actual paso con Miami, recalando el amor del público hacia él. Mientras se muestran imágenes de todas las cosas que llevan el nombre del jugador una voz agradece y enaltece el legado del eterno argentino.

Desde hoy y para siempre, esta tribuna llevará su nombre”, son las palabras que cierran el video mientras se muestra la grada que llevará el nombre del multicampeón internacional.
Lionel Messi comandó la remontada del Inter Miami sobre Orlando City | AFP

Honor a quien honor merece 

Es una realidad que la relación de Messi con el equipo de Miami es una de las más claras y estrechas del balompié internacional, sin embargo, el detalla del club hacia el argentino reafirma su unión laboral dentro y fuera del campo de juego.

El NU Stadium, ubicado en Miami Freedom Park abrirá sus puertas el próximo 4 de abril, cuando el Inter de Miami reciba al Austin FC, consolidándose como la casa definitiva del cuadro campeón de la MLS y por supuesto de Lionel Messi.

Lionel Messi | MEXSPORT
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