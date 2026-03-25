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Futbol

¡Calendario imposible! Atlético de San Luis se enfrentará ante Lionel Messi y Griezmann

Atlético de San Luis verá un calendario complicado | MEXSPORT
Atlético de San Luis verá un calendario complicado | MEXSPORT
Rafael Trujillo 19:51 - 24 marzo 2026
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El cuadro rojiblanco ya conoce a sus rivales de Leagues Cup y deberá medirse ante verdaderas figuras

Las malas noticias siguen llegando a San Luis. Días después de sumar una nueva derrota que les costó su puesto al entrenador Guillermo Abascal, el conjunto potosino sigue recibiendo malas noticias pues su calendario se ha puesto aún más complicado.

Todo parece indicar que, el cuadro rojiblanco no podrá acceder a la siguiente fase del Clausura 2026 de la Liga MX, ante esto, al estar sin entrenador y en los últimos puestos de la clasificatoria, ya empiezan a ver en la siguiente temporada, misma que comenzará con la Leagues Cup.

Calendario complicado

La siguiente temporada comenzará de la peor manera posible para los potosinos pues, su primer partido será enfrentándose al Inter Miami de visita. El cuadro mexicano se verá las caras con Lionel Messi y compañía en el primer partido de la League Cup.

El siguiente partido del equipo rojiblanco apunta a ser igual de complicado pues será ante Nashville, el club que eliminó a propio Miami en la Liga de Campeones de la Concacaf. Además, el cuadro de Tennessee ha sido uno de los más consistentes en la Major League Soccer.

Germán Berterame con Lionel Messi en Inter Miami | MEXSPORT
Germán Berterame con Lionel Messi en Inter Miami | MEXSPORT

Tras Messi sigue Griezmann

Su participación en la League Cup concluirá midiéndose ante Orlando City, un equipo que, previo a este martes no parecía ser tan complicado, sin embargo, hoy se reveló que Antoine Griezmann firmó contrato con el club y se unirá a los leones una vez terminada la actual temporada.

Con este calendario en puerta, el Atlético San Luis deberá contratar a un nuevo entrenador que los lleve a competir de la mejor manera ante los equipos de la MLS comandados por las grandes estrellas como Messi y Griezmann

Antoine Griezmann anotó ante Tottenham l AP

¿Qué sigue para San Luis?

De momento, Atlético de San Luis debe de pensar en la recta final del Clausura 2026. Con cinco partidos pendientes en la temporada, el cuadro potosino buscará llevarse un par de victorias para cerrar el torneo de buena forma. San Luis se medirá a Rayados, Toluca, Pumas, y Juárez en la recta final de la temporada.

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