¿De agente secreto? El motivo por el cual apodan '007' a Germán Berterame ante su sequía con Inter Miami

La apuesta de Germán Berterame de marcharse a la MLS para jugar a lado de un futbolista como Lionel Messi en Inter Miami, parece que no fue la más acertada. El delantero argentino nacionalizado mexicano no ha trascendido con las Garzas, lo que le ha ganado muchas críticas por parte de los aficionados en redes sociales.

Tal es el mal momento del exdelantero de Rayados de Monterrey, que incluso ya se ganó el apodo de '007'. Si bien en la cultura popular el nombre corresponde al código numérico de James Bond, el agente secreto ficticio al servicio secreto de inteligencia británico, en el ámbito del futbol, este sobrenombre en realidad tiene una connotación negativa, ya que refiere a un jugador sin goles y sin asistencias en siete partidos.

Germán Berterame con Lionel Messi en Inter Miami | MEXSPORT

Tal es el caso de Berterame, quien desde su salida de la Pandilla el 30 de enero de este año ha disputado cinco partidos con el equipo de Miami, cinco de MLS y dos de la Copa de Campeones de Concacaf, pero no ha participado en la producción de goles. En cambio, sí tiene una tarjeta amarilla que recibió contra Nashville SC, en el partido de ida de los Octavos de Final de la Concachampions.

¿Cuándo fue el último gol de Germán Berterame en partido oficial?

Fue en la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX, el 17 de enero de 2026, la última vez que Berterame festejó un gol en un partido oficial. En ese momento marcó cuarto gol en la victoria 1-5 de Rayados en su visita a Mazatlán. Fue el segundo gol del año para el delantero, que tres días antes hizo el primer gol en la victoria 0-2 frente a Necaxa.

Germán Berterame en celebración con la Selección Mexicana en el amistoso ante Bolivia | MEXSPORT

Desde aquel compromiso contra los Cañoneros han pasado 66 días, en los cuales Berterame ha disputado los siete partidos mencionados con Inter Miami y dos amistosos con la Selección Mexicana. Fue en el segundo de estos partidos, contra Bolivia, que el atacante de 27 años se hizo presente en el arco y le dio el triunfo al Tri en el Estadio Hernando Siles.

Aquel compromiso contra el equipo sudamericano se disputó el 25 de enero, por lo que han pasado 58 días. Para esta Fecha FIFA de marzo, en la cual México enfrentará a Portugal, Berterame nuevamente fue tomado en cuenta por Javier Aguirre y buscará aprovechar la confianza para hacer los goles que no ha podidio marcar con su equipo.

Jugadores de la Selección Mexicana felicitan a Berterame en el juego ante Bolivia | MEXSPORT

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?