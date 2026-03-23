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Futbol

¡Al acecho de marca! Messi se acerca a romper récord como máximo goleador en tiros libres

Ramiro Pérez Vásquez 08:02 - 23 marzo 2026
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El argentino se encuentra con 71 anotaciones a balón parado

Lionel Messi sigue estableciendo momentos inéditos en el futbol mundial, a sus 38 años, el ’10’ de la Argentina ha consolidado su gol número 901 ante New York City FC en la quinta jornada de la MLS acercándose a Cristiano Ronaldo quien posee 965 en toda sus carrera.

Sin embargo, no es la única marca a la que se acerca, el atacante se encuentra a un gol de empatar al brasileño Juninho Pernambucano con 72 goles de tiro libre, quien es el tercero en la lista histórica solo superado por Roberto Dinamita y Marcelino Carioca con 75 y 78 respectivamente.

Messi anota gol 901 ante NYC FC l X:M10GOAT

¿Cómo fue el gol de tiro libre?

Esto gracia que el ‘10’ rosado apareció en el minuto 61 para cobrar un tiro libre e impactar, la anotación se pudo hacer realidad debido a un desvío de la barrera que cambió el viaje del esférico desestabilizando al guardameta y terminó por encontrar por el centro de la portería.

El tanto significó el empate parcial 2-2, finalmente en el 71’ Micael dos Santos Silva pondría el marcador definitivo 3-2 tan solo minutos después. Nicolás Fernández Mercau y Axel Agustín Ojeda anotaron por los locales; Gonzalo Luján había abierto el marcador al 4’.

Lionel Messi celebrando el gol 900 en su carrera | MEXSPORT
Lionel Messi celebrando el gol 900 en su carrera | MEXSPORT

Los 901 goles de Messi

El astro argentino llegó a la marca de los 901 gracias a un gol en la reciente jornada de la MLS. Ahora, al igual que Cristiano Ronaldo, está buscando llegar a los 1000, con la ventaja que el sudamericano cuenta con 38 y el portugués con 41 años.

A lo largo de su carrera, Messi ha construido un legado inigualable. Sus 672 goles con el Barcelona marcaron una era dorada en el club catalán, mientras que sumó 32 tantos con el Paris Saint-Germain. Además, con la Selección de Argentina ha firmado 115 goles, siendo también el máximo anotador histórico de su país y 82 con el Inter Miami.

Messi no pudo anotar su gol 900 l AP

Lionel Messi firmó su vigésimo segundo año consecutivo anotando al menos un gol oficial, una racha que inició en el 2005, cuando registró su primer gol oficial ante Albacete y desde entonces ha logrado marcar año con año llegando casi a los 900 tantos.

Ahora Messi estará buscando firmar una nueva temporada en la que registre cifras importantes.En el 2025 alcanzó los 46 goles tanto con club y selección. Ahora, con el Mundial también en puerta, el astro argentino podría estar pensando sumar números similares y alcanzar los 950 tantos.

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