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Futbol

Mascherano no le dará descanso a Messi previo al Mundial 2026

Lionel Messi, jugador del Inter Miami y Argentina | AP
Associated Press (AP) 17:54 - 23 marzo 2026
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El entrenador del Inter Miami comentó que el astro argentino tendrá que tener actividad de cara a la Copa del Mundo

Para Lionel Messi, la prematura eliminación de Inter Miami en la Copa de Campeones de la CONCACAF modificó la antesala del que debe ser el último Mundial de su colosal carrera. Un inesperado mazazo que reducirá la carga de trabajo para un delantero que cumplirá los 39 años en medio de ese torneo.

Y la frustrada realización de la Finalissima contra España en Qatar por la guerra en Oriente Medio le permitirá tener una última función jugando en casa con la casaca de Argentina.

Rumbo a la penúltima fecha internacional antes del Mundial que se jugará en Norteamérica, Messi fue el autor del segundo gol de su Inter Miami en la victoria de visitante 3-2 ante New York City FC. El tanto de tiro libre fue su cuarto gol en igual número de partidos disputados esta temporada con los reinantes campeones de la MLS.

Lionel Messi, con el Inter Miami, en partido ante New York City | AP

¿Qué planean hacer ahora Inter Miami y su técnico Javier Mascherano?

Efectivamente, no contemplan darle descanso a Messi de aquí hasta junio. Después de todo, según Mascherano, jugar es lo que más le conviene al astro.

“No tenemos muchos partidos entre semana de cara a estos próximos dos meses. Hay solo dos o tres semanas donde vamos a tener partidos entre semana, el resto va a ser un partido por semana”, afirmó el entrenador argentina tras la victoria ante NYCFC el domingo. "Todo lo que podamos contar con Leo, bienvenido sea”.

“Entendemos que entra en un período que es prácticamente una recta final. Pero lo conocemos y tomamos las decisiones consensuadas por sus sensaciones y cómo se va sintiendo”, remarcó.

Lionel Messi tras quedar eliminado de Concacaf Champions Cup l MEXSPORT

A nada del Mundial

Restan menos de dos meses y medio para el debut de Argentina en el Mundial, programado para el 16 de junio contra Argelia en Kansas City. Ocho día después, el capitán argentino cumplirá 39 años. La Albiceleste también se cruzará con Austria y Jordania en el Grupo J de un torneo ampliado a 48 equipos y 104 partidos.

Messi viajaba a Buenos Aires para incorporarse a los trabajos de la selección campeona del mundo, que de tener un duelo contra el campeón de Europa acabó a los apuros programando un par de ensayos contra equipos africanos de poca jerarquía.

Lionel Messi celebrando el gol 900 en su carrera | MEXSPORT
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