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NFL

Texans refuerzan su conexión con México en el Draft 2026

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Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 14:33 - 25 abril 2026
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Los Houston Texans continúan fortaleciendo su relación con México, y el Draft 2026 fue el escenario perfecto para demostrarlo. La franquicia texana no solo incluyó a la afición internacional en uno de sus momentos más importantes del año, sino que también llevó su presencia hasta Monterrey, donde convivieron de cerca con sus seguidores.

Un grito que cruzó fronteras

Uno de los momentos más especiales del Draft llegó cuando Issac Sáenz, reconocido como Fan Internacional del Año, fue el encargado de anunciar uno de los picks del equipo. En medio de la emoción, su “¡Viva México!” se robó los reflectores, convirtiéndose en uno de los anuncios más internacionales del evento.

El gesto no pasó desapercibido y dejó claro que la organización busca integrar cada vez más a su comunidad latina, especialmente a la mexicana, dentro de su identidad.

Monterrey, clave en la estrategia internacional

La conexión no se quedó en el escenario del Draft. En Monterrey, los Texans realizaron una serie de actividades junto a los Borregos Monterrey, donde se organizó un torneo de futbol flag que reunió a decenas de aficionados, ya que la entrada al evento fue completamente gratis.

El evento contó con la presencia de Raquel Rodríguez y la mascota del equipo, TORO, quienes convivieron con los asistentes y elevaron el ambiente festivo.

Con este tipo de iniciativas, Houston deja claro que México no es solo un mercado más, sino una parte fundamental de su crecimiento y conexión con la afición internacional.

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