¿Pedrada a Pumas? Gabriel Milito asegura que Chivas "merecía el liderato" del Clausura 2026

A pesar de no haber terminado en la primera posición de la tabla, Gabriel Milito valoró el rendimiento de Chivas a lo largo del torneo y aseguró que, por lo mostrado en la cancha, merecían el liderato del Clausura 2026, que quedó en manos de Pumas.

El técnico argentino resaltó la actitud, el compromiso y la constancia de sus jugadores, quienes mantuvieron un alto nivel competitivo de principio a fin.

Chivas y Xolos no se hicieron daño en el Estadio Akron | MEXSPORT

¿Qué dijo Gabriel Milito?

El entrenador dejó claro que el grupo nunca perdió de vista el objetivo de competir al máximo en cada partido, mostrando una identidad de juego sólida y una ambición constante por ganar.

Con los jugadores, como están, se notaba la ilusión de ganar y ser líderes. De acuerdo con el fútbol que desarrollaron, lo merecían, pero lo intentaron hasta el final, desde el primer hasta el último partido, con la misma pasión y deseo

Hormiga González, ante Xolos | MEXSPORT

Cumplieron con los objetivos

Asimismo, Milito hizo énfasis en que el equipo cumplió con uno de los objetivos clave del campeonato: asegurar su clasificación a los Cuartos de Final con anticipación. Aunque reconoció que hubiera sido ideal cerrar como líderes, consideró que esto no cambia el enfoque del equipo de cara a la siguiente fase.

"Lo hemos intentado, hemos hecho un campeonato muy bueno y conseguimos el objetivo de clasificar a Cuartos de Final con anticipación, lo cual tiene valor. Claro que queríamos acabar en primer lugar, pero eso no modifica nada. Jugaremos los Cuartos de Final intentando imponer nuestro juego para avanzar a Semifinales", agregó.

Katia Itzel echó para atrás el penal para Chivas | MEXSPORT

Enfocado en la Fiesta Grande

Pensando en la Liguilla, el estratega anticipó una serie exigente, en la que cada detalle puede marcar la diferencia. Subrayó que, en estas instancias, todos los equipos tienen calidad suficiente para competir, por lo que será fundamental llegar bien preparados.