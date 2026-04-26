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Futbol

¡Rugen en la cima! Pumas es líder del Clausura 2026

Las cosas se prendieron entre jugadores de Universidad en el Hidalgo
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 21:50 - 25 abril 2026
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Universidad Nacional cerró el torneo como el mejor equipo

Los astros se alinearon para Pumas y terminó como líder del Clausura 2026, luego del empate a cero entre Chivas y Xolos. La diferencia de goles favoreció a Universidad Nacional para quedarse en la cima.

¿Por qué Pumas es líder si tiene los mismos puntos que Chivas?

Con 36 puntos, récord institucional en torneos cortos de 17 jornadas, Pumas se confirma como el mejor equipo del Clausura 2026 en Fase Regular, a pesar de que Chivas estuvo en esa posición durante más jornadas.

Jordan Carrillo, jugador de Pumas | IMAGO7
Jordan Carrillo, jugador de Pumas | IMAGO7

Chivas también registró 36 puntos en el torneo; sin embargo, los dirigidos por Efraín Juárez tuvieron un mejor balance de goles a favor y recibidos, el criterio de desempate para superar al Rebaño.

Y es que Universidad Nacional tuvo una diferencia de goles de +17, mientras que Chivas tuvo +16. Cabe señalar que Pumas es la mejor ofensiva con 36 anotaciones en su cuenta. 

Jugadores de Pumas celebran el gol de Uriel Antuna ante Pachuca | Mexsport

Cierre de partidos de Liguilla en casa 

Pumas aseguró cerrar los duelos de Liguilla en su casa, un factor clave, a pesar de que fuera del Olímpico Universitario se fue invicto. A falta de algunos resultados, los felinos esperan rival en Cuartos de Final.

Un torneo histórico para Pumas, que cierra el torneo de la mejor forma, con marcas impuestas y superadas, además de ser líder, algo a lo que no acostumbra el club, pues la última vez fue en el Apertura 2015, en el que llegó a la Final.

Pumas defendiendo con todo los ataques de Pachuca | MEXSPORT
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