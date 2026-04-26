Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Pumas no puede salir del Estadio Hidalgo; afición de Pachuca lanza objetos

Todo es comunión en el ambiente de Universidad tras el buen torneo en Liga MX
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 20:05 - 25 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El partido terminó caliente y la tensión se trasladó a la tribuna, obligando a los universitarios a permanecer en la cancha

Pumas vive momentos de tensión tras su victoria ante Pachuca, ya que el equipo universitario no ha podido abandonar la cancha del Estadio Hidalgo debido a que aficionados locales comenzaron a lanzar objetos desde la tribuna.

Uriel Antuna celebrando con Jesús Ángulo su gol ante Pachuca | MEXSPORT

De acuerdo con un video de Alonso Cabral que compartió en sus redes sociales, al menos la mitad del plantel auriazul permanece todavía sobre el terreno de juego, a la espera de que existan condiciones de seguridad para dirigirse a los vestidores.

Un cierre que se salió de control

El partido ya había terminado con un ambiente sumamente caliente, marcado por decisiones arbitrales polémicas, un penal dudoso y dos expulsiones de Brian García y Salomón Rondón para Pachuca, lo que encendió los ánimos tanto en la cancha como en las gradas.

Jordan Carrillo recibiendo una falta de Víctor Gúzman en el Pumas contra Pachuca | MEXSPORT

Tras el silbatazo final, la frustración de la afición hidalguense se hizo evidente, derivando en el lanzamiento de objetos hacia los jugadores de Pumas, situación que obligó a retrasar su salida del campo.

Pumas defendiendo con todo los ataques de Pachuca | MEXSPORT
Lo Último
20:34 André Jardine le mueve a su XI ante Atlas en la búsqueda de Liguilla
20:26 ¡Raquel Rodríguez se vuelve felina! Apoya a Tigres en el Volcán
20:11 ¿Guiño de Chivas a Gilberto Mora? Esto sucedió en el Estadio Akron
20:05 Pumas no puede salir del Estadio Hidalgo; afición de Pachuca lanza objetos
19:52 Venta histórica en MLB: Familia Harp seguirá como socio clave de los Padres
19:52 ¿Donald Trump sufre un nuevo atentado? El presidente de Estados Unidos, evacuado de cena en la Casa Blanca
19:41 Pumas asegura su participación en Concachampions 2027 tras victoria ante Pachuca
19:38 Pumas rompe récord de puntos en su historia de torneos cortos de 17 jornadas
19:28 Clausura 2026: Liguilla al momento, eliminados y tabla general
19:21 Tigres sepulta a Mazatlán con goleada épica en ‘El Volcán’