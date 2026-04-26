Pumas no puede salir del Estadio Hidalgo; afición de Pachuca lanza objetos
Pumas vive momentos de tensión tras su victoria ante Pachuca, ya que el equipo universitario no ha podido abandonar la cancha del Estadio Hidalgo debido a que aficionados locales comenzaron a lanzar objetos desde la tribuna.
De acuerdo con un video de Alonso Cabral que compartió en sus redes sociales, al menos la mitad del plantel auriazul permanece todavía sobre el terreno de juego, a la espera de que existan condiciones de seguridad para dirigirse a los vestidores.
Todavía no puede salir @PumasMX de la cancha del Estadio Hidalgo, la porra de #Pachuca les está aventando cosas desde la tribuna…— Alonso Cabral (@Alonso_Cabral) April 26, 2026
La mitad del equipo sigue en la cancha @somos_FOX pic.twitter.com/LZpPbzwE3Y
Un cierre que se salió de control
El partido ya había terminado con un ambiente sumamente caliente, marcado por decisiones arbitrales polémicas, un penal dudoso y dos expulsiones de Brian García y Salomón Rondón para Pachuca, lo que encendió los ánimos tanto en la cancha como en las gradas.
Tras el silbatazo final, la frustración de la afición hidalguense se hizo evidente, derivando en el lanzamiento de objetos hacia los jugadores de Pumas, situación que obligó a retrasar su salida del campo.
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