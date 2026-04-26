Pumas no puede salir del Estadio Hidalgo; afición de Pachuca lanza objetos

Pumas vive momentos de tensión tras su victoria ante Pachuca, ya que el equipo universitario no ha podido abandonar la cancha del Estadio Hidalgo debido a que aficionados locales comenzaron a lanzar objetos desde la tribuna.

Uriel Antuna celebrando con Jesús Ángulo su gol ante Pachuca | MEXSPORT

De acuerdo con un video de Alonso Cabral que compartió en sus redes sociales, al menos la mitad del plantel auriazul permanece todavía sobre el terreno de juego, a la espera de que existan condiciones de seguridad para dirigirse a los vestidores.

Todavía no puede salir @PumasMX de la cancha del Estadio Hidalgo, la porra de #Pachuca les está aventando cosas desde la tribuna…



La mitad del equipo sigue en la cancha @somos_FOX pic.twitter.com/LZpPbzwE3Y — Alonso Cabral (@Alonso_Cabral) April 26, 2026

Un cierre que se salió de control

El partido ya había terminado con un ambiente sumamente caliente, marcado por decisiones arbitrales polémicas, un penal dudoso y dos expulsiones de Brian García y Salomón Rondón para Pachuca, lo que encendió los ánimos tanto en la cancha como en las gradas.

Jordan Carrillo recibiendo una falta de Víctor Gúzman en el Pumas contra Pachuca | MEXSPORT

Tras el silbatazo final, la frustración de la afición hidalguense se hizo evidente, derivando en el lanzamiento de objetos hacia los jugadores de Pumas, situación que obligó a retrasar su salida del campo.