Corren 4 mil personas Simicarrera en defensa de la abeja melipona en Puebla

En esta edición, el presidente ejecutivo del Grupo Por Un País Mejor, Víctor González Herrera, decidió promover la causa de la asociación Tochan Nuestra Casa en favor de las abejas meliponas en Cuetzalan.

El apoyo contempla la construcción de dos viveros comunitarios, la entrega de 50 meliponarios (espacios creados para la crianza de abejas) y la construcción de jardines polinizadores.

Víctor González Herrera recordó que el monto total del donativo equivale a todo lo recaudado por las inscripciones de todos los participantes, más una cantidad igual que será entregada por Farmacias Similares.

“La iniciativa busca preservar esta práctica ancestral de meliponicultura, desarrollada por comunidades que mantienen conocimientos tradicionales ligados al cuidado de la biodiversidad”, destacó en un comunicado.

Además de los apoyos a las mujeres nahuas que forman parte de la Red Siuamej Tayolchikauanij, dedicada al cuidado del medio ambiente, la Simicarrera Puebla también contribuirá a la reforestación de más de cinco mil plantas y árboles melíferos nativos que servirán para restaurar el hábitat natural de estas abejas.

A diferencia de otras especies de abejas, estos insectos, originarios de Cuetzalan, carecen de aguijón y han existido desde antes de la llegada de los conquistadores españoles a Mesoamérica.

Sin embargo, se encuentran amenazadas por el cambio climático, la deforestación por cambios en el uso del suelo, el uso de pesticidas, la falta de apoyo a los meliponicultores y el desconocimiento sobre su existencia y el valor de su miel.

Participantes se visten de abejas

Como parte de este mismo propósito, las y los corredores vistieron playeras negras con amarillo que simbolizan la apariencia de estos insectos que partieron de la Universidad Iberoamericana para recorrer la ciudad por toda la avenida Atlixcáyotl.

El contingente de 10 kilómetros fue el primero en salir. Sus participantes partieron a las 6:30 de la mañana y 10 minutos después tocó el turno a los competidores de 5 mil metros.

En la rama varonil de 10 km, el corredor de Tlaxcala, Marco Martínez, se llevó el primer lugar con un tiempo de 31 minutos y 49 segundos.

Mientras que, en la rama femenil, la poblana Laura Citlali Cabaña Chávez cruzó la meta en 36 minutos y 38 segundos.