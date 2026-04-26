¡La octava en construcción! Pumas obtiene histórica victoria ante Pachuca en el cierre del torneo regular

Ilusión. La afición de Pumas no puede estar más comprometida con el equipo, después de un torneo regular de ensueño, el mismo que se cerró con un contundente triunfo sobre un rival directo, Pachuca, por 0-2.

Los tres puntos ponen a Pumas a soñar con el liderato del Clausura 2026, a falta de lo que haga Chivas ante Tijuana, pero el rendimiento y capacidad para hacerle frente a cualquiera deja más que conforme a la afición auriazul.

¿Cómo fue la victoria de Pumas sobre Pachuca?

Universidad Nacional se fue arriba en el marcador casi de inmediato, con una buena jugada desde la banda derecha que culminó con un cabezazo de Uriel Antuna que venció el arco de Carlos Moreno, tras el centro de Robert Morales.

Uriel Antuna celebrando con Jesús Ángulo su gol ante Pachuca | MEXSPORT

Las gradas del Estadio Hidalgo fueron pintadas de color auriazul, con la gente que hizo sentir local a su equipo en territorio rival. La conexión de la afición con los del Pedregal fue de menos a más en el torneo, y todo indica que está en su punto máximo después de este triunfo.

La situación se puso todavía más en favor de Pumas con la expulsión de Brian García y la última de Salomón Rondón. La ventaja numérica fue aprovechada por Efraín Juárez para darle calma a sus dirigidos en un encuentro alto en intensidad por lo que se jugaban los dos equipos.

Poco antes de acabar la primera mitad, una entrada en el área fue señalada en favor de Pumas, y el encargado fue Robert Morales, quien no falló en su cobro desde el tiro penal para llegar a ocho anotaciones en su primer torneo con Pumas.

Robert Morales celebrando su gol ante Pachuca | MEXSPORT

Una segunda mitad que fue más controlada por Pumas, ante los intensos ataques de los Tuzos que buscaban desesperadamente el descuento, y que en un par de ocasiones estuvieron cerca, pero el travesaño y Keylor Navas lo evitaron.

Pumas defendiendo con todo los ataques de Pachuca | MEXSPORT

Los récords de Pumas