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Futbol

¿Era penal? Polémica decisión a favor de Pumas ante Pachuca

Jordan Carrillo recibiendo una falta de Víctor Gúzman en el Pumas contra Pachuca | MEXSPORT
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 18:10 - 25 abril 2026
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Una segunda acción dentro del área desata la controversia y termina en el 2-0 universitario

Otra polémica se hizo presente en el duelo entre Pumas y Pachuca, luego de que el árbitro señalara un penalti tras una jugada confusa protagonizada por Jordan Carrillo dentro del área. El atacante universitario recibió el balón y buscó encarar a la defensa, pero en primera instancia parecía tropezar sin infracción clara.

Sin embargo, en una segunda acción, Víctor Guzmán pisó al jugador de Pumas, algo que el silbante no vio bien y terminó por marcar la pena máxima. La decisión no tardó en generar debate, pero fue Robert Morales quien aprovechó desde los once pasos para firmar el 2-0 antes del descanso, ampliando la ventaja universitaria.

Robert Morales celebrando su gol ante Pachuca | MEXSPORT
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