¿Era penal? Polémica decisión a favor de Pumas ante Pachuca

Otra polémica se hizo presente en el duelo entre Pumas y Pachuca , luego de que el árbitro señalara un penalti tras una jugada confusa protagonizada por Jordan Carrillo dentro del área. El atacante universitario recibió el balón y buscó encarar a la defensa, pero en primera instancia parecía tropezar sin infracción clara.

Sin embargo, en una segunda acción, Víctor Guzmán pisó al jugador de Pumas, algo que el silbante no vio bien y terminó por marcar la pena máxima. La decisión no tardó en generar debate, pero fue Robert Morales quien aprovechó desde los once pasos para firmar el 2-0 antes del descanso, ampliando la ventaja universitaria.