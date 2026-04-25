Insólita expulsión: Brian García se va tras una patada en la zona baja a Rodrigo López

El partido entre Pumas y Pachuca arrancó con polémica desde los primeros minutos, luego de que al 6’ Brian García fuera expulsado tras una acción antideportiva en la disputa del balón con Rodrigo “Toti” López.

En la jugada, López buscaba hacerse con la posesión cuando terminó golpeando el suelo en la disputa, lo que provocó la reacción del jugador de Pachuca, quien, aún en el piso, lanzó una patada en la zona baja contra el futbolista universitario.

El silbante no dudó: tarjeta roja directa para García y amarilla para el jugador de Pumas, dejando a los Tuzos con 10 hombres en el amanecer del encuentro, que además ya estaba a favor de los felinos con gol de Uriel Antuna.