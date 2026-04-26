Efraín Juárez sobre su renovación con Pumas: “disfrutaré todo momento que esté aquí”

Pumas cerró el torneo regular de la mejor manera al vencer a Pachuca y llegar a 36 puntos, el récord institucional en torneos cortos de 17 jornadas. Con ello, el conjunto auriazul confirma el gran momento que vive, gracias al proyecto que encabeza Efraín Juárez.

¿Qué dijo Efraín Juárez sobre su continuidad en Pumas?

Sin embargo, la situación contractual del técnico mexicano todavía no se resuelve, a pesar de los grandes resultados que ha presentado en su gestión con el cuadro universitario. Juárez, se siente tranquilo respecto a ello.

"Hoy no se me ha acercado nadie. En ese aspecto estoy tranquilo y disfrutaré mi momento hasta el último día que esté aquí”, dijo Efraín Juárez acerca del tema de su contrato, mismo que está próximo a vencer.

Efraín Juárez en entrevista I EXCLUSIVA

Efraín Juárez le da valor a sus jugadores

Además, Efraín Juárez le dio el valor de todo lo que ha conseguido el equipo a sus jugadores, ya que pase lo que pase en Liguilla, el grupo ya hizo historia y será recordado por ello.

“Toda esta circunstancia se debe solamente a los jugadores. Todo el reconocimiento es para ellos: por su entrega, por su convicción, por cómo juegan, porque el equipo no pierde la cabeza en ningún momento, porque el equipo siempre propone.

Pumas celebrando su triunfo ante Pachuca en el Estadio Hidalgo | MEXSPORT

Hoy ese récord de puntos seguramente pasará a la historia. Más allá de lo que pase adelante, hoy están en la historia del equipo, en el récord de puntos, en la historia de esta institución. Eso, para todos los que trabajamos detrás, es un orgullo y nos representa de la mejor manera”, señaló Juárez.

Pumas defendiendo con todo los ataques de Pachuca | MEXSPORT

Respecto a los récords y una satisfacción personal, el mexicano prefiere concentrarse en lo que sigue para el equipo, pero es una clara muestra de que el proyecto va por buen camino.