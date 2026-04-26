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Futbol

¡ReUnión en CU! Afición de Pumas festeja con todo el liderato del equipo tras la victoria en Pachuca

Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 21:48 - 25 abril 2026
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Los fanáticos auriazules se dieron cita en el Estadio Hidalgo para ver la victoria de los dirigidos por Efraín Juárez

Pumas venció a Pachuca 0-2 en un duelo crucial por el liderato y en el cierre del torneo regular para ambos equipos que dicho sea de paso, ya están clasificados a la 'Fiesta Grande' del futbol mexicano.

Esta victoria como visitantes no solo los dejará cerrar su serie de Liguilla en el Estadio Olímpico Universitario, sino que además, han 'asaltado' el primer lugar de Chivas en la última jornada.

Pumas celebrando su triunfo ante Pachuca en el Estadio Hidalgo | MEXSPORT

Felices por el resultado

La victoria de Pumas no solamente fue por un par de goles, sino que además se han llevado una portería en cero más para su guardameta Keylor Navas; como ya se mencionó, este resultado los ha dejado en lo más alto de la tabla al menos por un par de horas, pues ellos desconocían cómo quedaría el encuentro del Rebaño.

Ya incluso desde antes que comenzara el partido, la afición auriazul se mostró en el Estadio Hidalgo, haciendo una especie de 'invasión', por lo que finalizando el duelo, los jugadores de Efraín Juárez se acercaron a las tribunas para festejar con su gente, quienes ya estaban necesitados de este tipo de resultados en Liga MX.

El ruido fue inevitable de escuchar, pues la gente de Pumas hizo gritó, silbó, aplaudió y más de forma bastante fuerte para hacerse sentir en un estadio ajeno, pues el primer lugar ya es un hecho para los auriazules.

Ahora, solamente les queda esperar a su rival, pues León fue goleado por Toluca, por lo que se convierten en uno más de los eliminados, ahora solamente podría ser Tijuana o Atlas quien se enfrente a los universitarios en la Fiesta Grande del Clausura 2026.

Pumas firma su mejor torneo corto y revive ilusión de campeonato

Pumas alcanzó un nuevo récord en su historia dentro de los torneos cortos de 17 jornadas al sumar 36 puntos en el Clausura 2026, superando la marca anterior de 35 unidades que había conseguido Guillermo Vázquez en el Clausura 2011 y Apertura 2015. Bajo la dirección de Efraín Juárez, el conjunto auriazul no solo rompió registros, sino que también mostró un funcionamiento sólido que lo coloca como uno de los equipos más competitivos del certamen.

Efraín Juárez en entrevista I EXCLUSIVA

El equipo universitario tuvo un torneo destacado al registrar únicamente una derrota, la cual llegó ante Toluca, actual bicampeón, además de mantenerse invicto como visitante, algo inédito en su historia en torneos cortos. Con estos números, Pumas llega fortalecido a la Fase Final, donde buscará poner fin a una sequía de 15 años sin título y confirmar su candidatura al campeonato.

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