Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Pumas rompe récord de puntos en su historia de torneos cortos de 17 jornadas

David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 19:38 - 25 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Tras el triunfo sobre Pachuca, Universidad Nacional superó una marca

Pumas sueña en grande y lo hace de la mano de Efraín Juárez en la Liga MX, que ahora es el técnico que más ha hecho puntos en un solo torneo corto de 17 jornadas, con 36, lo que supera lo hecho por Guillermo Vázquez en dos ocasiones.

¿Cuál es el nuevo récord de puntos en torneos cortos de 17 jornadas?

El equipo dirigido por Efraín Juárez alcanzó los 36 puntos, un nuevo récord institucional en torneos de 17 fechas. Guillermo Vázquez era el entrenador que más había registrado unidades con 35 en el Clausura 2011 y Apertura 2015.

Pumas defendiendo con todo los ataques de Pachuca | MEXSPORT

En dichos torneos dirigidos por ‘Memo’ Vázquez, Pumas alcanzó la Final, por lo que con este registro, la ilusión de disputar un nuevo duelo por el título revive, especialmente por el buen funcionamiento del equipo.

Pumas solo cayó una vez en el Clausura 2026

A lo largo del torneo, Universidad Nacional únicamente registra una derrota, la cual fue ante Toluca, el Bicampeón del futbol mexicano. Dicha caída fue en CU, el pasado 3 de marzo.

Pese a esa caída, Pumas supo hacerse fuerte en casa y especialmente de visita, ya que fuera de casa concluyó el torneo de forma invicta, algo que nunca había ocurrido en torneos cortos.

Efraín Juárez en Ciudada Universitaria I EXCLUSIVA

Con esto, Efraín Juárez se convierte en el mejor entrenador de Pumas en torneos cortos de 17 fechas, sin embargo, ahora deberá demostrar esa efectividad en la Fase Final del Clausura 2026.

Afición de Pumas de visita en el Estadio Hidalgo | Imago7

La sequía de 15 años sin título pone presión a todo el entorno del conjunto auriazul, pero las estadísticas y funcionamiento, lo coloca como un candidato natural para ser campeón.

Lo Último
20:34 André Jardine le mueve a su XI ante Atlas en la búsqueda de Liguilla
20:26 ¡Raquel Rodríguez se vuelve felina! Apoya a Tigres en el Volcán
20:11 ¿Guiño de Chivas a Gilberto Mora? Esto sucedió en el Estadio Akron
20:05 Pumas no puede salir del Estadio Hidalgo; afición de Pachuca lanza objetos
19:52 Venta histórica en MLB: Familia Harp seguirá como socio clave de los Padres
19:52 ¿Donald Trump sufre un nuevo atentado? El presidente de Estados Unidos, evacuado de cena en la Casa Blanca
19:41 Pumas asegura su participación en Concachampions 2027 tras victoria ante Pachuca
19:38 Pumas rompe récord de puntos en su historia de torneos cortos de 17 jornadas
19:28 Clausura 2026: Liguilla al momento, eliminados y tabla general
19:21 Tigres sepulta a Mazatlán con goleada épica en ‘El Volcán’