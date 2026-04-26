Pumas rompe récord de puntos en su historia de torneos cortos de 17 jornadas

Pumas sueña en grande y lo hace de la mano de Efraín Juárez en la Liga MX, que ahora es el técnico que más ha hecho puntos en un solo torneo corto de 17 jornadas, con 36, lo que supera lo hecho por Guillermo Vázquez en dos ocasiones.

¿Cuál es el nuevo récord de puntos en torneos cortos de 17 jornadas?

El equipo dirigido por Efraín Juárez alcanzó los 36 puntos, un nuevo récord institucional en torneos de 17 fechas. Guillermo Vázquez era el entrenador que más había registrado unidades con 35 en el Clausura 2011 y Apertura 2015.

Pumas defendiendo con todo los ataques de Pachuca | MEXSPORT

En dichos torneos dirigidos por ‘Memo’ Vázquez, Pumas alcanzó la Final, por lo que con este registro, la ilusión de disputar un nuevo duelo por el título revive, especialmente por el buen funcionamiento del equipo.

Pumas solo cayó una vez en el Clausura 2026

A lo largo del torneo, Universidad Nacional únicamente registra una derrota, la cual fue ante Toluca, el Bicampeón del futbol mexicano. Dicha caída fue en CU, el pasado 3 de marzo.

Pese a esa caída, Pumas supo hacerse fuerte en casa y especialmente de visita, ya que fuera de casa concluyó el torneo de forma invicta, algo que nunca había ocurrido en torneos cortos.

Efraín Juárez en Ciudada Universitaria I EXCLUSIVA

Con esto, Efraín Juárez se convierte en el mejor entrenador de Pumas en torneos cortos de 17 fechas, sin embargo, ahora deberá demostrar esa efectividad en la Fase Final del Clausura 2026.

Afición de Pumas de visita en el Estadio Hidalgo | Imago7