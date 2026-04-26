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Futbol

Pumas asegura su participación en Concachampions 2027 tras victoria ante Pachuca

Pumas celebrando su triunfo ante Pachuca en el Estadio Hidalgo | MEXSPORT
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 19:41 - 25 abril 2026
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Los universitarios superaron a los Tuzos en la última jornada del torneo

Una de las disputas más importantes en el duelo entre Pachuca y Universidad Nacional era la del boleto a la siguiente edición de la Concacaf Champions Cup, ya que ambos equipos estaban parejos en la tabla anual. 

Pumas defendiendo con todo los ataques de Pachuca | MEXSPORT

¿Por qué Pumas ya clasificó a Concachampions?

Con el triunfo sobre Pachuca, Pumas confirma el sexto puesto en la tabla anual, una de las vías para clasificar al torneo internacional, sin necesidad de ser finalista en el Clausura 2026.

La clasificación asegurada al torneo internacional al vencer a un rival directo es un golpe de autoridad, pues Pumas es capaz de aparecer en momentos de alta presión.

Keylor Navas ante Pachuca | MEXSPORT

Con 57 puntos, Pumas se alejó completamente de Pachuca, que queda en séptimo lugar con 53 unidades. La tabla anual ya solo se puede mover en los primeros puestos con los duelos restantes de la jornada. 

Un buen rendimiento en el Estadio Hidalgo fue la clave para Pumas en el cierre del torneo regular, en el que, por el momento, está como líder del torneo a falta de lo que Chivas haga en su encuentro.

Universidad Nacional se ilusiona con la octava estrella que rompería la sequía de 15 años sin título, pero por ahora cumple otro objetivo al sellar su pase a la siguiente edición de la Concacaf Champions Cup.

Jugadores de Pumas celebran el gol de Uriel Antuna ante Pachuca | Mexsport
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