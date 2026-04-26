Así aseguró Liguilla el América con 'ayuda de Chivas'

El Club América jugó su último partido de la Fase Regular ya con el boleto en la mano, y todo gracias a Chivas. El empate sin goles del Rebaño ante Xolos de Tijuana terminó por asegurar la clasificación azulcrema a la liguilla, sin depender de su propio resultado.

¿Qué sucedió?

A partir de ahí, el panorama se aclaró para el equipo dirigido por André Jardine, que ya puede enfocarse en mejorar su posición en la tabla general. Con 25 puntos, las Águilas tienen garantizado su lugar en la fiesta grande del futbol mexicano.

El empate de Chivas fue suficiente para que nadie pudiera alcanzar al América en la zona de clasificación.

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Así, el conjunto de Coapa cumplió con el primer objetivo del torneo: instalarse en la liguilla.

Ahora, la mira está puesta en su compromiso ante el Atlas en el Estadio Banorte.

América vs Atlas | MEXSPORT

Este encuentro será determinante para intentar escalar posiciones y buscar un mejor cruce en la fase final.

Las Águilas saben que cerrar de la mejor manera puede marcar diferencia, especialmente en una liguilla donde cada detalle cuenta. Sumar tres puntos podría significar una mejor ubicación en la tabla.

André Jardine da indicaciones en el América vs Cruz Azul | IMAGO7

Únicamente cerrando como visitante en Liguilla

Sin embargo, el panorama apunta a que América disputará los cuartos de final como visitante.