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Futbol

¿Guiño de Chivas a Gilberto Mora? Esto sucedió en el Estadio Akron

Gilberto Mora apunta al Mundial
Ramiro Pérez Vásquez 20:11 - 25 abril 2026
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La afición está encantada con el juvenil de los Xolos

Momento épico se vivió en la previa del juego entre las Chivas y los Xolos de Tijuana en la Jornada del Clausura 2026 cuando la afición rojiblanca recibió con honores al juvenil sensación del futbol mexicano Gilberto Mora 

La joya mexicana se llevó la ovación por parte de la afición de las Chivas mientras su nombre se escuchaba en el sonido local, solo para hacer referencia de lo que representa el juvenil cuando pasaron otros nombre y especialmente el de ‘El Loco Abreu’ los abucheos se hicieron sentir.

Mora alineó desde el inicio para el juego en el Akron quienes llegaban a este juego en busca de terminar en zona de Liguilla, arañando el octavo puesto con Atlas y América inmersos en este grupito para la Jornada 17. 

Afición de Chivas l IMAGO7

¿Cómo llegaban?

Chivas llega a este encuentro con un rendimiento irregular en sus últimos cinco partidos, acumulando dos victorias, dos empates y una derrota. El equipo rojiblanco viene de empatar sin goles contra Necaxa tras haber conseguido una contundente victoria por 5-0 frente a Puebla. 

Anteriormente, sufrieron una dura derrota ante Tigres 4-1 el 11 de abril, empataron 2-2 con Club Universidad Nacional el 6 de abril y vencieron a Atlas 0-1 en un amistoso el 30 de marzo, en donde tuvieron cierta inconsistencia tras un buen arranque. 

Necaxa vs Chivas | MEXSPORT

Por su parte, Tijuana atraviesa un buen momento con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Los Xolos vienen de vencer a Pachuca 3-1 el 23 de abril, empataron 1-1 con Cruz Azul el 18 de abril y consiguieron victorias consecutivas ante FC Juárez 1-2 el 11 de abril y Tigres 1-0 el 4 de abril. Su única derrota reciente fue contra Necaxa 3-0 el 21 de marzo.

Antecedentes 

El historial reciente entre ambos equipos muestra un equilibrio con resultados variados en sus últimos cinco enfrentamientos. El encuentro más reciente entre ambos terminó en un emocionante empate 3-3 cuando Tijuana recibió a Chivas el 23 de agosto de 2025. Anteriormente, Chivas se impuso por 2-1 como local el 10 de febrero de 2025. 

Gilberto Mora, en festejo de gol, con Tijuana | IMAGO7

Tijuana logró una contundente victoria por 4-2 el 13 de julio de 2024, mientras que el 27 de enero de 2024 igualaron 1-1. El 23 de agosto de 2023, Chivas consiguió una ajustada victoria por 1:0 como local. Este historial muestra que los partidos entre ambos equipos suelen ser reñidos y con abundancia de goles.

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