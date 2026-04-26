¿Guiño de Chivas a Gilberto Mora? Esto sucedió en el Estadio Akron

Momento épico se vivió en la previa del juego entre las Chivas y los Xolos de Tijuana en la Jornada del Clausura 2026 cuando la afición rojiblanca recibió con honores al juvenil sensación del futbol mexicano Gilberto Mora

La joya mexicana se llevó la ovación por parte de la afición de las Chivas mientras su nombre se escuchaba en el sonido local, solo para hacer referencia de lo que representa el juvenil cuando pasaron otros nombre y especialmente el de ‘El Loco Abreu’ los abucheos se hicieron sentir.

GESTO DE EQUIPO GIGANTE



Los aficionados de Chivas ovacionaron a Gilberto Mota previo al partido ante Xolos



🎥 @Freddyolivarez pic.twitter.com/NCEBQoZqkl — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 26, 2026

Mora alineó desde el inicio para el juego en el Akron quienes llegaban a este juego en busca de terminar en zona de Liguilla, arañando el octavo puesto con Atlas y América inmersos en este grupito para la Jornada 17.

Afición de Chivas l IMAGO7

¿Cómo llegaban?

Chivas llega a este encuentro con un rendimiento irregular en sus últimos cinco partidos, acumulando dos victorias, dos empates y una derrota. El equipo rojiblanco viene de empatar sin goles contra Necaxa tras haber conseguido una contundente victoria por 5-0 frente a Puebla.

Anteriormente, sufrieron una dura derrota ante Tigres 4-1 el 11 de abril, empataron 2-2 con Club Universidad Nacional el 6 de abril y vencieron a Atlas 0-1 en un amistoso el 30 de marzo, en donde tuvieron cierta inconsistencia tras un buen arranque.

Necaxa vs Chivas | MEXSPORT

Por su parte, Tijuana atraviesa un buen momento con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Los Xolos vienen de vencer a Pachuca 3-1 el 23 de abril, empataron 1-1 con Cruz Azul el 18 de abril y consiguieron victorias consecutivas ante FC Juárez 1-2 el 11 de abril y Tigres 1-0 el 4 de abril. Su única derrota reciente fue contra Necaxa 3-0 el 21 de marzo.

Antecedentes

El historial reciente entre ambos equipos muestra un equilibrio con resultados variados en sus últimos cinco enfrentamientos. El encuentro más reciente entre ambos terminó en un emocionante empate 3-3 cuando Tijuana recibió a Chivas el 23 de agosto de 2025. Anteriormente, Chivas se impuso por 2-1 como local el 10 de febrero de 2025.

Gilberto Mora, en festejo de gol, con Tijuana | IMAGO7