¡Fiesta en el autobús! Pumas celebra el liderato con toda la plantilla

Pumas no solo se quedó con el triunfo ante Pachuca, también con el liderato del torneo Clausura 2026, y lo celebró como se debe: en grupo y arriba del autobús tras salir del Estadio Hidalgo.

El conjunto universitario se impuso 0-2 a los Tuzos en un partido intenso y lleno de polémica, con goles de Uriel Antuna y Robert Morales —este último desde el punto penal—, además de un cierre caliente que incluyó expulsiones para Pachuca.

Pumas celebrando su triunfo ante Pachuca en el Estadio Hidalgo | MEXSPORT

Resultados que valen la cima

La victoria auriazul tomó aún más valor gracias a lo ocurrido en el otro frente, donde Chivas no logró imponerse a Xolos, resultado que terminó por acomodar a Pumas en lo más alto de la tabla.

Con esta combinación, los universitarios aprovecharon el momento clave del torneo para dar el salto al liderato, mostrando solidez en un partido complicado y sacando ventaja de otros resultados.

Hormiga González no pudo volver a ser campeón de goleo | MexSport

A través de sus redes sociales, el equipo celebró con todo:

¡LÍDERES! 👊



El esfuerzo tiene su recompensa y hoy los colores azul y oro mandan en la tabla. ¡Esto es Pumas! 💙



¡Nos vemos en liguilla!! 💪🏽 pic.twitter.com/mLWFk9ip3W — PUMAS (@PumasMX) April 26, 2026