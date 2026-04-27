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Renata Zarazúa conquista el W100 de Charlottesville y obtiene su título número 12

Renata Zarazúa en el Circuito Femenino l X:DesdeOlimpiaMX
Ramiro Pérez Vásquez 07:28 - 27 abril 2026
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La tenista venció a la argentina Martina Capurro sobre la arcilla verde

Renata Zarazúa firmó una actuación memorable al consagrarse campeona del torneo W100 de Charlottesville, correspondiente al Circuito Femenino de la ITF, disputado sobre arcilla verde. La tenista mexicana superó en una intensa final a la argentina Martina Capurro Taborda en tres sets, con parciales de 6-1, 1-6 y 7-5, en un duelo que mantuvo la emoción hasta el último punto.

Desde el inicio del encuentro, Zarazúa mostró determinación y solidez en su juego. Con un tenis agresivo y bien colocado, dominó el primer set con claridad, aprovechando los errores de su rival y marcando el ritmo desde el fondo de la cancha para llevárselo por un contundente 6-1.

La mexicana Renata Zarazúa en un partido en México|MEXSPORT

Sin embargo, Capurro Taborda reaccionó en el segundo parcial. La argentina elevó su nivel, ajustó su servicio y comenzó a incomodar a la mexicana con mayor profundidad en sus golpes. Esto se reflejó en el marcador, ya que logró imponerse con autoridad por 6-1, forzando así un tercer set decisivo.

El capítulo final fue una auténtica batalla. Ambas jugadoras intercambiaron quiebres y sostuvieron largos rallies que exigieron al máximo su condición física y mental. Zarazúa logró mantenerse firme en los momentos clave, mostrando experiencia y temple en los puntos más importantes.

Zarazúa durante el US Open (2025) | AP

Zarazúa selló su victoria

Con el marcador 6-5 a su favor en el tercer set, la mexicana aprovechó su oportunidad y cerró el partido con determinación, sellando el 7-5 definitivo. El triunfo desató la celebración de Zarazúa, quien supo sobreponerse a los altibajos del encuentro para quedarse con el título.

Este campeonato representa el primero de la temporada para la tenista mexicana, quien continúa consolidándose como una de las principales figuras del tenis latinoamericano. Además, el título en Charlottesville refuerza su confianza de cara a los próximos compromisos del calendario.

Renata Zarazúa en el Abierto Mexicano de Tenis | IMAGO7

¿Cuántos títulos suma Zarazúa?

Con esta victoria, Zarazúa alcanza el duodécimo título de su carrera profesional, de los cuales ocho han sido conseguidos en torneos del circuito ITF. Este logro refleja su constancia y evolución dentro del circuito internacional como importante representante por parte de México.

El desempeño de la mexicana en Charlottesville no solo suma un trofeo más a su palmarés, sino que también envía un mensaje claro sobre su ambición y nivel competitivo. Zarazúa sigue demostrando que tiene las herramientas para seguir escalando posiciones y destacando en el tenis mundial.

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