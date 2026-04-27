¿Liguilla a mitad de semana? Esto dice el reglamento

Concluyó la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX, dejando a los 8 mejores equipos del balompié mexicano, por lo que todo está listo para una nueva liguilla, la cual promete ser una de las más emocionantes y prósperas de los últimos años, teniendo como principales protagonistas a las Águilas del América y los Pumas.

Erik Lira era parte del plantel de Pumas en aquella eliminatoria | Imago7

¿Cuando arranca la Liguilla?

Tal y como se establece, la fiesta grande del futbol mexicano tendrá inicio la primera semana de mayo, arrancando con la ida de los Cuartos de Final entre los días 2 y 3 de mayo.

América buscará el título | MEXSPORT

Como se estipuló desde el inicio del campeonato, esta Liguilla, iba a ser diferente. Gracias a la Copa del Mundo 2026 los ocho mejores del campeonato se verán las caras fin de semana tras fin de semana, empezando desde el sábado 2 de mayo.

Pumas, Chivas, Cruz Azul, Pachuca, Toluca, Tigres, América y Atlas a la liguilla premundial, la cual además de contar con ausencias de seleccionados también será una de las últimas oportunidades de que los jugadores hagan ritmo rumbo al torneo más importante del mundo.

Katia Itzel echó para atrás el penal para Chivas | MEXSPORT

¿Por qué no habrá Liguilla a mitad de semana?

Tal y como se anticipó, gracias al próximo Mundial 2026, la Liguilla arrancará de un sábado a otro, es decir, diferente a lo que nos están acostumbrados de miércoles a sábado y domingo con jueves.

Con el América y Pumas como el partido principal de la primera etapa rumbo al campeonato del Clausura 2026 la liguilla que reúne a los mejores 8 equipos de México promete estar plagada de emociones y resultados inesperados mismos que harán levantar de sus asientos a más de uno recordando que el fútbol mexicano no es para cualquiera.

¿Cómo será la liguilla?

Tras 17 fechas los Pumas de Efrain Juárez se robaron el campeonato pues quitaron de de la punta a las Chivas de Gabriel Milito.