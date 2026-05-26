Leyendas mundialistas: Ronaldo Nazario el 'verdadero Ronaldo'

En la historia del futbol existen los grandes jugadores, los fuera de serie y finalmente, Ronaldo Luís Nazario de Lima. Para muchos simplemente "El Fenómeno". Su nombre es sinónimo de potencia, remate indescifrable y una capacidad goleadora que redefinió la posición del centrodelantero moderno.

¿Quién es Ronaldo Nazario?

Hablar de Ronaldo en los Mundiales es hablar de una historia cinematográfica de superación. Apareció en la vitrina de Estados Unidos 1994 como un adolescente de 17 años que, sin jugar un solo minuto, absorbió la experiencia de ser Campeón del Mundo al lado de Romário y Bebeto.

Cuatro años más tarde, en Francia 1998 ya era el mejor jugador del planeta, sin embargo aquella final quedó marcada por las misteriosas convulsiones que sufrió horas antes del partido, mermando su rendimiento ante los locales.

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Lo que vino después parecía el fin de su carrera, dos roturas totales del tendón rotuliano de su rodilla derecha que lo dejaron casi tres años sin jugar. Nadie creía que volvería, pero el destino le tenía guardada una revancha histórica en Corea-Japón 2002.

Con un corte de cabello que dio la vuelta al mundo y las piernas reconstruidas, Ronaldo firmó uno de los regresos más épicos del deporte, guiando a la Canarinha a su quinto título mundial y demostrando por qué su apodo no era ninguna exageración.

El Fenómeno en números mundialistas

4 Mundiales disputados: Estados Unidos 1994 (sin jugar), Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006.

19 Partidos jugados: Consistente y determinante en las tres fases finales donde tuvo minutos.

15 Goles anotados: Se ubica como el segundo máximo goleador en la historia de los Mundiales , solo superado por el alemán Miroslav Klose (16).

2 Títulos del Mundo: Campeón en EE. UU. 1994 y la gran figura en la coronación de Corea-Japón 2002 .

1 Subcampeonato: Francia 1998.

8 Goles en un solo torneo (2002): Ganador de la Bota de Oro de esa edición, anotando un doblete crucial en la final contra la Alemania de Oliver Kahn .

1 Balón de Oro del Mundial: Reconocido como el mejor jugador de la Copa del Mundo de Francia 1998.

Ronaldo Nazario, durante una conferencia de prensa