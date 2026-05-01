“Es un crack… y tiene calidad para Europa”: Armando Martínez respalda a Elías Montiel

El futuro de Elías Montiel sigue generando expectativa, y desde Pachuca no dudan en colocarlo como uno de los jóvenes más prometedores del futbol mexicano.

En entrevista con RÉCORD, Armando Martínez fue contundente al hablar del mediocampista, a quien considera un talento diferencial dentro de su generación, incluso comparándolo con otros prospectos destacados del país.

Un talento que destaca en México

“Es un crack… para mí, junto con el otro joven de Tijuana, Mora, son de los referentes porque tienen una calidad impresionante que destaca sobre los demás”, aseguró el directivo, dejando claro el alto concepto que tiene sobre Montiel.

Asimismo, explicó que el desarrollo de jóvenes no siempre es lineal, poniendo como ejemplo otros casos dentro del club que se han visto frenados por lesiones, lo que también influye en su proyección hacia selección nacional.

Elías Montiel festeja con Salomón Rondón | MEXSPORT

A pesar de ello, Martínez mantiene la confianza en que Montiel pueda abrirse paso incluso rumbo al Mundial 2026, destacando su mentalidad y preparación.

Yo le digo que esté preparado, que se meta con todo… está muy mentalizado y es un crack con los pies y con la cabeza

Elías Montiel regresó de la mejor manera a las canchas | MexSport

Europa en la mira, pero sin ofertas

Sobre un posible salto al futbol europeo, el presidente de Pachuca dejó en claro que, aunque no existe una oferta formal al momento, el objetivo del club es impulsar su crecimiento en el más alto nivel.

Ojalá pueda jugar en Europa. Tiene la calidad para hacerlo y vamos a apoyarlo, pero solo saldrá con una oferta importante… Europa, no cualquier oferta

Elías Montiel en el primer partido del Clausura 2026 ante Chivas | Imago7