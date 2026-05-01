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Frente frío 48 provocará lluvias en México del 1 al 3 de mayo: tormentas, granizo y calor extremo

El SMN prevé tormentas eléctricas y posible caída de granizo en varias regiones./ X: @conagua_clima
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 22:45 - 30 abril 2026
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El SMN advierte lluvias fuertes, vientos intensos y evento de “Norte”, mientras continúa la onda de calor en varias regiones del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 48 recorrerá el norte y noreste de México a partir del viernes 1 de mayo, generando un cambio en las condiciones climáticas que se extenderá hasta el fin de semana.

Este sistema frontal interactuará con la corriente en chorro subtropical y un canal de baja presión, lo que favorecerá la presencia de lluvias, tormentas eléctricas y posible caída de granizo en distintas regiones del país, principalmente en el Golfo de México y el sureste.

El frente frío 48 provocará lluvias en México del 1 al 3 de mayo./ RS

¿Qué estados tendrán lluvias y tormentas del 1 al 3 de mayo?

Para el viernes 1 de mayo, se pronostican lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros en zonas de Nuevo León, Tamaulipas y Puebla. Además, se esperan chubascos en entidades como Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Chiapas.

También se prevén lluvias aisladas en Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Guerrero y Oaxaca, las cuales podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas y granizo, lo que incrementa el riesgo de encharcamientos y afectaciones urbanas.

Persistirá el calor extremo en varias regiones

A pesar de la llegada del frente frío, la onda de calor continuará afectando a gran parte del país, especialmente en zonas del Pacífico, centro y sur, donde se mantendrán temperaturas superiores a los 40 grados Celsius.

En algunas regiones de Guerrero, se esperan valores que podrían superar los 45 grados, lo que mantiene activo el riesgo por altas temperaturas, principalmente para grupos vulnerables.

En la Ciudad de México, donde recientemente se han registrado temperaturas superiores a los 30 grados, se prevé un descenso gradual hacia el fin de semana, acompañado de mayor nubosidad y probabilidad de lluvias.

Además, se anticipan rachas de viento de hasta 70 km/h en el norte del país y un evento de “Norte” en el Golfo de México, lo que podría generar oleaje elevado y condiciones adversas en zonas costeras.

En Guerrero, los termómetros podrían superar los 45 grados Celsius./ Pixabay
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