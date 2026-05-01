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Futbol

¿Mal augurio? América anuncia baja previo al partido de Ida ante Pumas

Las Águilas luchan por el título del CL26, pero ya ven hacia el futuro
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 22:15 - 30 abril 2026
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Las Águilas deberán afrontar la serie ante los universitarios sin un jugador

Inician la Liguilla con el pie izquierdo. América ya se alista para medirse al líder del torneo, Club Universidad, en el partido de Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX, sin embargo, deberán afrontar el partido con un baja destacada.

A cuatro días de recibir a los felinos en el Estadio Azteca, América disputaba sus últimos entrenamientos pero parece que uno de ellos fue más intenso de lo esperado pues, uno de sus jugadores terminó con una fractura que lo dejará fuera de la serie ante los universitarios.

Jugadores de América entrenando de cara al la Liguilla del Clausura | X @ClubAmerica
Jugadores de América entrenando de cara al la Liguilla del Clausura | X @ClubAmerica

La baja de América

Este jueves los azulcremas compartieron un comunicado a través de sus redes sociales en las que informaron la fractura de su delantero Raúl Zúñiga. De acuerdo con las Águilas, el atacante requirió una cirugía para reparar una fractura de clavícula.

"Club América informa que derivado de un choque accidental en el entrenamiento, Raúl Zúñiga sufrió fractura de clavícula izquierda, la cual requirió tratamiento quirúrgico, mismo que se realizó sin complicaciones. El tiempo de recuperación de nuestro jugador será de acuerdo a evolución", reveló el equipo

Esta lesión dejará a Zúñiga fuera no sólo del partido de este domingo ante los felinos, sino que apunta a dejarlo fuera del resto de la temporada si es que las Águilas siguen avanzando en el torneo. Esto debido a que, el tiempo de recuperación suele ser de 6 a 12 semanas.

Raúl Zúñiga ha tenido fallas importantes en el torneo | Imago7

Zúñiga sin mucho aporte en el CL26

Esta temporada Raúl Zúñiga prácticamente ha estado borrado en el equipo azulcrema. Pese a que el delantero logró ver actividad en 15 de los 17 partidos de su equipo, sólo alcanzó a sumar 463 minutos, es decir, alrededor de 30 minutos por juego. Además, sólo logró colaborar con una anotación.

El momento más destacado de Zúñiga llegó en el partido de Liga ante Toluca cuando en un mano a mano logró quitarse al portero, pero al momento de definir terminó errando su disparo, el mismo que le daría tranquilidad a su equipo.

Raúl 'Pantera' Zúñiga, jugador del América | IMAGO7

Regresa Henry Martín

Afortunadamente para las Águilas, la baja de Zúñiga se da al mismo tiempo que Henry Martín regresa a las canchas. Ante esto América podrá contar con al menos dos centros delanteros para la Liguilla incluyendo a la Bomba y a Patricio Salas.

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