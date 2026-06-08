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Futbol Nacional

Esteban Solari apunta a convertirse en el nuevo entrenador de Pumas; esto se sabe

Esteban Solari en el partido de ida de la Semifinal de Pachuca contra Pumas en la Liga MX | IMAGO 7
Esteban Solari en el partido de ida de la Semifinal de Pachuca contra Pumas en la Liga MX | IMAGO 7
José Moreno
José Moreno 14:25 - 08 junio 2026
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Tras la salida de Efraín Juárez, la directiva universitaria habría encontrado a su nuevo estratega. De acuerdo con información de José Ramón Fernández, Esteban Solari es el elegido para asumir el banquillo auriazul

Pumas estaría muy cerca de definir a su nuevo director técnico. Luego de la inesperada salida de Efraín Juárez, la directiva auriazul habría llegado a un acuerdo con Esteban Solari para tomar las riendas del equipo de cara al próximo torneo.

La información fue revelada por el periodista deportivo José Ramón Fernández, quien aseguró a través de sus redes sociales que el estratega argentino será el encargado de encabezar el nuevo proyecto universitario.

Esteban Solari y Efraín Juárez en el partido de ida de la Semifinal de Pachuca contra Pumas en la Liga MX | MEXSPORT
Esteban Solari y Efraín Juárez en el partido de ida de la Semifinal de Pachuca contra Pumas en la Liga MX | MEXSPORT

Esteban Solari llenó los ojos de la directiva felina 

Solari llega respaldado por el trabajo realizado con Pachuca, club al que condujo hasta las semifinales del Clausura 2026, cayendo justamente frente a los felinos, consolidando una propuesta futbolística que llamó la atención de varios equipos del futbol mexicano.

La dirigencia de Pumas buscaba un entrenador con conocimiento de la Liga MX y capacidad para potenciar a los jóvenes talentos surgidos de cantera, una de las principales características que ha mostrado Solari durante su trayectoria.

Esteban Solari celebra un gol con Pumas | Mexsport

Un viejo conocido de la afición universitaria

Más allá de su faceta como entrenador, Esteban Solari mantiene un vínculo especial con la institución auriazul. El argentino defendió la camiseta de Pumas como futbolista entre 2007 y 2008. 

Aunque su paso por el club fue breve, el ahora entrenador conoce la exigencia y la identidad de una de las instituciones más importantes del país, un factor que habría sido tomado en cuenta por la directiva durante el proceso de selección.

Esteban Solari observando a su equipo l MEXSPORT

De confirmarse oficialmente su contratación, el argentino tendrá la misión de devolver a Pumas a los primeros planos del futbol mexicano y responder a las altas expectativas de una afición que exige resultados inmediatos y un equipo competitivo.

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