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Futbol

Atlas vs Tigres: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la J16 del Clausura 2026 de la Liga MX?

El silbante mexicano fue amenazado de muerte en la ciudad de Guadalajara tras la victoria de Chivas.
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 17:28 - 21 abril 2026
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Atlas y Tigres se enfrentan en un partido crucial este 23 de abril. Los locales llegan tras una victoria ante Santos Laguna, mientras que Tigres viene de empatar con Necaxa

Atlas y Tigres se verán las caras en un emocionante encuentro correspondiente a la Liga MX de la temporada 2025/2026. El partido está programado para el 23 de abril en el Estadio Jalisco. Este enfrentamiento promete ser uno de los más interesantes de la jornada, enfrentando a dos equipos con diferentes objetivos en el torneo mexicano.

Banderín de Atlas esquina Estadio Jalisco | MEXSPORT
Banderín de Atlas esquina Estadio Jalisco | MEXSPORT

¿Cómo llegan ambos equipos?

El Atlas llega a este encuentro con un balance irregular en sus últimos cinco partidos, consiguiendo una victoria, dos empates y dos derrotas. Los Rojinegros vienen de una importante victoria a domicilio ante Santos Laguna 0-1. Anteriormente, empataron sin goles contra Monterrey y sufrieron dos derrotas consecutivas: ante León 2-0 y frente a Chivas 0-1 en un amistoso el 30 de marzo. El 21 de marzo igualaron sin goles contra Querétaro.

Por su parte, Tigres presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Los felinos vienen de empatar 1-1 contra Necaxa, tras caer 3-1 ante Seattle Sounders en la Liga de Campeones de la CONCACAF el 16 de abril. Previamente, golearon 4-1 a Chivas y vencieron 2-0 a Seattle Sounders en el partido de ida, aunque perdieron 1-0 contra Tijuana el pasado 4 de abril.

André-Pierre Gignac y Katia Itzel García durante el partido de Necaxa contra Tigres | MEXSPORT
André-Pierre Gignac y Katia Itzel García durante el partido de Necaxa contra Tigres | MEXSPORT

En el historial reciente entre ambos equipos, Tigres ha mostrado cierta superioridad sobre Atlas. De los últimos cinco enfrentamientos directos, Tigres ha ganado dos partidos, Atlas uno, y se han registrado dos empates. El encuentro más reciente entre ambos se disputó el 25 de septiembre de 2025, con victoria para Tigres por 2-0. Anteriormente, el 9 de febrero de 2025, Tigres también se impuso por 2-1. Los dos enfrentamientos previos terminaron en empate: el 13 de julio de 2024 igualaron 1-1 en casa de Atlas, y el 25 de febrero de 2024 repitieron el mismo marcador en el estadio de Tigres. La última victoria de Atlas se remonta al 18 de septiembre de 2023, cuando venció 2-0 como local.

Jugadores del Atlas festejando el gol contra Santos | MEXSPORT

¿Dónde ver el juego de la penúltima jornada?

  • Fecha: Miércoles 22 de abril

  • Sede: Estadio Jalisco

  • Horario: 7:00 PM (tiempo del centro de México)

  • Dónde ver: Canal 5, TUDN, ViX

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