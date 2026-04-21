Atlas vs Tigres: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la J16 del Clausura 2026 de la Liga MX?

Atlas y Tigres se verán las caras en un emocionante encuentro correspondiente a la Liga MX de la temporada 2025/2026. El partido está programado para el 23 de abril en el Estadio Jalisco. Este enfrentamiento promete ser uno de los más interesantes de la jornada, enfrentando a dos equipos con diferentes objetivos en el torneo mexicano.

Banderín de Atlas esquina Estadio Jalisco | MEXSPORT

¿Cómo llegan ambos equipos?

El Atlas llega a este encuentro con un balance irregular en sus últimos cinco partidos, consiguiendo una victoria, dos empates y dos derrotas. Los Rojinegros vienen de una importante victoria a domicilio ante Santos Laguna 0-1. Anteriormente, empataron sin goles contra Monterrey y sufrieron dos derrotas consecutivas: ante León 2-0 y frente a Chivas 0-1 en un amistoso el 30 de marzo. El 21 de marzo igualaron sin goles contra Querétaro.

Por su parte, Tigres presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Los felinos vienen de empatar 1-1 contra Necaxa, tras caer 3-1 ante Seattle Sounders en la Liga de Campeones de la CONCACAF el 16 de abril. Previamente, golearon 4-1 a Chivas y vencieron 2-0 a Seattle Sounders en el partido de ida, aunque perdieron 1-0 contra Tijuana el pasado 4 de abril.

André-Pierre Gignac y Katia Itzel García durante el partido de Necaxa contra Tigres | MEXSPORT

En el historial reciente entre ambos equipos, Tigres ha mostrado cierta superioridad sobre Atlas. De los últimos cinco enfrentamientos directos, Tigres ha ganado dos partidos, Atlas uno, y se han registrado dos empates. El encuentro más reciente entre ambos se disputó el 25 de septiembre de 2025, con victoria para Tigres por 2-0. Anteriormente, el 9 de febrero de 2025, Tigres también se impuso por 2-1. Los dos enfrentamientos previos terminaron en empate: el 13 de julio de 2024 igualaron 1-1 en casa de Atlas, y el 25 de febrero de 2024 repitieron el mismo marcador en el estadio de Tigres. La última victoria de Atlas se remonta al 18 de septiembre de 2023, cuando venció 2-0 como local.

Jugadores del Atlas festejando el gol contra Santos | MEXSPORT

¿Dónde ver el juego de la penúltima jornada?