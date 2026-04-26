¿Burla al América? Atlas presume conquista del Azteca con foto

Cuatro años pasaron para que Atlas volviera a ganar como visitante ante América y lo hizo para llegar con motivación a la Liguilla. Ahora, los Rojinegros tratarán de mantener la inercia para convertirse en el 'Caballo Negro' del Clausura 2026 de la Liga MX.

Con un solitario gol de Alfonso González en el tiempo de compensación, los dirigidos por Diego Cocca se impusieron 0-1 en el Estadio Banorte. Fue su primera victoria en Ciudad de México desde el Clausura 2022, cuando el mismo Cocca venció 0-2 al América de Santiago Solari.

Poncho González en celebración en el partido de América contra Atlas | IMAGO 7

Además, fue apenas la segunda victoria de los rojinegros en sus últimas diez visitas a la capital mexicana. Ello, sumado a que con el triunfo aseguraron Liguilla en el sexto lugar de la tabla, ameritó un festejo en grande en los vestidores del coloso de Santa Úrsula.

¿Burla? Así celebró Atlas el triunfo contra América

Por medio de redes sociales, el equipo rojinegro compartió un video de la celebración en el vestidor rojinegro. En dicha publicación se observa a los jugadores saltando y cantando la 'La cumbia de los trapos', una canción que varios clubes han adoptado como de celebración en el futbol internacional.

SIENTE LOS COLORES COMO YO… ❤️🖤 pic.twitter.com/MffPoBNga7 — Atlas FC (@AtlasFC) April 26, 2026

No obstante, la celebración no quedó ahí y posteriormente Atlas subió una fotografía de todo el equipo. "Vení, vení, canta conmigo, que un amigo vas a encontrar", escribió el club tapatío, el cual entonó esa canción cuando logró el bicampeonato con Cocca.

VENÍ VENÍ, CANTA CONMIGO QUE UN AMIGO VAS A ENCONTRAR... ❤️🖤#4LoAtlas 🫰 pic.twitter.com/WAjRFEs9pZ — Atlas FC (@AtlasFC) April 26, 2026

La fotografía tuvo muchas interacciones por parte de la afición rojinegra, que celebró la clasificación a la Fiesta Grande después de un mal inicio del torneo. Sin embargo, otros cuantos se burlaron por la manera en que Atlas celebró en el Estadio Banorte, donde América no se vio fuerte.

Atlas venció al América l IMAGO7

¿Contra quién va Atlas en Liguilla?

El de los rojinegros es uno de los cruces que se definirá una vez que se celebre el partido de Cruz Azul contra Necaxa. Si la Máquina gana o empata, se mete en el tercer lugar de la tabla y será el rival de los tapatíos, que ya en el Clausura 2023 eliminaron a los cementeros en Play In.

Pero si el conjunto de la Noria pierde ante los Rayos este sábado, entonces el rival de Atlas será Pachuca. La última vez que los Tuzos y los rojinegros se enfrentaron en Fase Final fue en el Clausura 2022, cuanto Atlas se impuso 3-2 en el marcador global de la Final.