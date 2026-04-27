Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, quiere un "G18" en Liga MX

El dirigente de Grupo Pachuca, Jesús Martínez, encendió la conversación dentro del futbol mexicano tras sus declaraciones durante una votación del Salón de la Fama. Sus palabras no solo reconocieron el trabajo de Mikel Arriola al frente de la Liga MX, sino que también expusieron las tensiones actuales en la estructura de poder del balompié nacional.

En su intervención, Martínez hizo referencia directa a los retos que enfrenta Arriola al lidiar con distintos grupos de interés dentro del futbol mexicano, especialmente con el llamado G8. El empresario destacó la complejidad del momento, aunque dejó claro que el panorama podría volverse aún más complicado en el futuro cercano.

Jesús Martínez | @RealOviedo

El directivo aprovechó el espacio para reconocer públicamente la labor del presidente de la Liga MX, subrayando su capacidad para interpretar el contexto actual y mantener cierta estabilidad. Asimismo, resaltó la importancia del trabajo en equipo dentro de la estructura que respalda a Arriola.

Más allá del reconocimiento, las palabras de Martínez dejaron ver una postura clara sobre la necesidad de evolucionar el modelo de toma de decisiones en el futbol mexicano, abriendo la puerta a una discusión que involucra a clubes, directivos y televisoras.

Jesús Martínez | IMAGO7

El G8 y la lucha por el control en la Liga MX

En los últimos meses, el llamado G8 ha cobrado relevancia como un bloque de clubes que buscan modificar el equilibrio tradicional de poder en la Liga MX. Este grupo ha sido identificado como una fuerza que pretende impulsar cambios estructurales en la manera en que se toman las decisiones dentro del futbol mexicano.

Uno de los puntos más señalados en torno al G8 es su intención de reducir la influencia de actores históricos, como las grandes televisoras y algunos propietarios con peso específico en la liga. En este contexto, Grupo Pachuca, encabezado por Jesús Martínez, figura como uno de los protagonistas de este movimiento.

La existencia de este bloque ha generado debate entre quienes consideran que es necesario romper con viejas estructuras y quienes advierten sobre el riesgo de concentrar el poder en un grupo reducido de equipos.

¡CAMBIOS PARA BIEN!



Jesús Martínez declaró en la votación del Salón de la Fama que quiere un G18 (grupo de los 18 equipos).

Todo esto se lo confesó a Mikel Arriola.



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La propuesta del G18: una alternativa incluyente

A pesar de formar parte del G8, Jesús Martínez sorprendió al plantear una visión distinta: la creación de un G18. Esta propuesta busca integrar a todos los clubes de la Liga MX en un mismo frente, con el objetivo de construir un modelo más equitativo y representativo.