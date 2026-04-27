Cruz Azul y Atlas, las dos rachas sin campeonar que se cortaron recientemente

Este fin de semana inicia la liguilla del futbol mexicano y uno de los cruces más llamativos es el de Cruz Azul y Atlas, dos equipos que comparten un antecedente reciente, debido a que ambos terminaron con prolongadas sequías sin campeonato de Liga MX en 2021.

La Máquina cortó una racha de más de dos décadas sin título, mientras que los rojinegros pusieron fin a una espera que se extendió por 70 años, dos contextos distintos pero igual de significativos.

Trofeo de la Liga MX | IMAGO7

La novena que se consiguió de la mano de Reynoso

Tuvieron que transcurrir casi 24 años para que Cruz Azul volviera a levantar el título de liga, tras su consagración en el Invierno 1997, cuando derrotó a León en la final, misma en la que participó Juan Reynoso como jugador celeste.

El 26 de mayo de 2021, en el Estadio Azteca, el equipo dirigido por Juan Reynoso logró conquistar la novena estrella tras imponerse 2-1 en el marcador global a Santos Laguna.

Jugadores campeones con Cruz Azul en 2021 | IMAGO7

Atlas se coronó tras 70 años de sequía

Contra la mayoría de los pronósticos, Atlas consiguió el campeonato el 12 de diciembre de 2021 en el Estadio Jalisco, rompiendo una sequía que se había prolongado durante siete décadas.

El equipo dirigido por Diego Cocca encontró estabilidad en un proyecto sólido, respaldado por jugadores clave como Julián Quiñones y Julio Furch.

En la final, los rojinegros empataron 3-3 en el global ante León y terminaron imponiéndose 4-3 en una tanda de penales que quedó marcada por el dramatismo.

La Final entre ellos en 2021 la ganó Atlas | Imago7

Enfrentamiento entre Celestes y Rojinegros en liguilla

Para el Clausura 2026, Cruz Azul y Atlas vuelven a coincidir en una serie de eliminación, ahora en los Cuartos de Final.

El historial en liguilla favorece a Atlas, que ha salido vencedor en dos de las tres ocasiones en que se han enfrentado, un dato que añade presión para los celestes.