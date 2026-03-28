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Futbol

Senegal presume trofeo de la Copa Africana de Naciones previo a un amistoso

Previo a un partido amistoso disputado en Francia, Senegal presumió el Trofeo de la Copa Africana antes de su encuentro ante su similar de Perú
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 17:23 - 28 marzo 2026
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Los Leones de Teranga tuvieron un encuentro ante su similar de Perú en París, Francia

La revocación del título de Senegal en la Copa Africana de Naciones para otorgárselo a Marruecos ha generado una de las polémicas más grandes del futbol africano en los últimos años. La decisión de la Confederación Africana de Futbol (CAF) no solo sorprendió a la afición internacional, sino que también provocó una fuerte reacción del conjunto conocido como Los Leones de Teranga, que ha manifestado abiertamente su desacuerdo.

El combinado senegalés considera injusta la determinación del organismo rector del futbol africano y ha utilizado distintos escenarios para mostrar su inconformidad. Uno de los momentos más simbólicos ocurrió durante su partido amistoso ante Perú, donde el equipo decidió exhibir el trofeo que previamente se le había ordenado devolver.

Previo al encuentro, Senegal realizó un acto cargado de significado al presentar la copa frente a sus aficionados, en lo que fue interpretado como un gesto de protesta directa hacia la CAF. Esta acción no solo reafirmó su postura, sino que también generó debate en el entorno futbolístico internacional sobre la legitimidad de la decisión.

Senegal mostrando el Trofeo de la Copa Africana de Naciones | AP

Senegal desafía a la CAF con gesto simbólico

El capitán Kalidou Koulibaly encabezó este acto junto a sus compañeros, quienes saltaron al terreno de juego con el trofeo para dar una vuelta de honor. El evento estuvo acompañado por un concierto previo protagonizado por la superestrella senegalesa Youssou Ndour, lo que añadió un componente cultural y emocional al momento.

Durante la ceremonia, Koulibaly y el portero Edouard Mendy llevaron el trofeo hasta el palco presidencial del estadio. Allí lo colocaron frente a Abdoulaye Fall, presidente de la Federación Senegalesa de Futbol, en una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales y medios deportivos.

Este tipo de acciones reflejan el nivel de inconformidad dentro del equipo y de sus dirigentes, quienes no han ocultado su rechazo a la resolución.

Pape Thiaw,, entrenador de Senegal | AP

¿Qué significa esta protesta para el futbol africano?

La protesta de Senegal podría marcar un precedente importante en la relación entre las selecciones nacionales y la CAF. La forma en que se resuelva este conflicto podría influir en futuras decisiones disciplinarias y en la transparencia de los procesos dentro del futbol africano.

Además, la reacción de la afición ha sido clave. Cerca de 200 simpatizantes senegaleses se reunieron en las inmediaciones de la Basílica de Saint-Denis antes de dirigirse al Stade de France, acompañados de tambores y percusión tradicional, mostrando su respaldo total al equipo.

Kalidou Koulibaly y Edouard Mendy, previo al partido Senegal vs Perú | AP
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