¿Y va por la Premier League? Manchester City vence a Arsenal y se queda con la Carabao Cup

¿Preámbulo de lo que viene en la Premier League? Pep Guardiola se reencontró con el triunfo en partidos directos ante Mikel Arteta, y Manchester City logró su primer título de la Temporada 2025-26. Los Citizens vencieron a Arsenal en Wembley y se coronó en la Carabao Cup por primera vez en cinco años.

Nico O'Reilly celebra en la Final de la Carabao Cup entre Arsenal y Manchester City | AP

Un doblete de Nico O'Reilly en la segunda mitad, luego de un par de errores de la zaga de los Gunners, encaminó el triunfo del City, que encontró consuelo tras su eliminación en Octavos de Final de la Champions League. Ahora, queda ver qué pasará en liga y FA Cup, en la cual también pueden enfrentarse por el título.

City aprovechó los errores de Arsenal

Por el costado derecho, Bernardo Silva cedió el esférico para Rayan Cherki, quien una vez dentro del área, mandó un centro que Kepa Arrizabalaga salió para cortar. Sin embargo, el arquero español no midió bien la bola, que se le coló entre las manos y quedó cómoda en el área chica para O'Reilly, que de cabeza solo tuvo que desviar el balón al fondo de la red al minuto 60.

Nico O'Reilly celebra en la Final de la Carabao Cup entre Arsenal y Manchester City | AP

Fue un duro golpe para los Gunners, que apenas tres minutos después recibieron el segundo tanto del encuentro en una jugada muy similar. En esa segunda ocasión fue Matheus Nunes quien mandó el centro para O'Reilly, que le ganó en la marca a Bukayo Saka y nuevamente en el límite del área chica tomó a contrapié a Kepa, quien poco pudo hacer para desviar el remate cruzado.

Con este triunfo, Manchester City volvió a coronarse en la Copa de la Liga Inglesa, la cual ganó de forma consecutiva entre 2018 y 2021, pero luego sumó cuatro temporadas al hilo sin llegar a la Final. De igual forma, fue el reencuentro con el triunfo para Guardiola después de seis juegos sin ganar -tres empates y tres derrotas- ante Arteta.

Pep Guardiola y Mikel Arteta en la Final de la Carabao Cup entre Arsenal y Manchester City | AP

¿Va por la Premier League y la FA Cup?

Por su parte, para Arsenal la derrota le quita la oportunidad de ganar un histórico cuádruplete. Los Gunners siguen con vida en la Champions League, la FA Cup y la Premier League. Si bien en el torneo de la UEFA ya no pueden enfrentarse a los Citizens, en los otros dos torneos ingleses, todo indica que el título se definirá nuevamente entre estos dos equipos.