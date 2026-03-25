Seleccionado portugués destaca la convocatoria de Paulinho: 'Demostró su calidad'

Paulinho, delantero de Toluca, fue considerado por Roberto Martínez de último minuto para vestir los colores de Portugal en la Fecha FIFA de marzo. Después de las bajas de Rodrigo Mora y Rafael Leão, el ariete de los Diablos estará en la reapertura del Estadio Azteca, ahora Banorte, para medirse ante México.

El delantero del lusitano regresó a una convocatoria para su Selección por primera en cinco años. La última vez que jugó con Portugal fue en el 2020. El ariete luso sumó un total de tres partidos, dos de ellos de carácter oficial y un amistoso; en estos encuentro logró anotar dos goles.

Paulinho en festejo de gol | IMAGO7

Elogian su convocatoria

Tras la convocatoria de Paulinho, su excompañero y compatriota, Mateus Fernandes habló del pasado del delantero en Sporting Lisboa y aseguró que, llega a la Selección lusitana para aportar con su calidad. En la conferencia de prensa, el mediocampista dejó claro el respeto que siente por su excompañero.

“Después de dejar el Sporting, no volví a hablar con él. Solía darme algunos golpes en los entrenamientos.... Demostró calidad en el Sporting, se fue a México y sigue demostrándola. Si estamos aquí, es porque tenemos calidad y él es otro jugador que nos ayudará”, afirmó el futbolista.

Paulinho con el gol de la victoria | IMAGO7

Cabe destacar que, Paulinho ha vivido un gran momento desde su llegada a Toluca. A pesar de no haber sido reconocido por su selección hasta este momento, su habilidad goleadora es incluso comparable con la de Cristiano Ronaldo.

Desde enero de 2025 hasta la fecha, sin contar su participación con la Selección de Portugal, el bicho ha marcado 41 goles, los mismos que Paulinho. Ahora, con la Copa del Mundo a sólo un par de meses de distancia, el atacante buscará dar una buena exhibición y así ganarse un lugar en la lista final de Roberto Martínez.

Fernándes quiere ir al Mundial

Paulinho no es el único jugador que quiere ganarse su lugar en la lista final rumbo al Mundial del próximo verano, sino que Fernandes, también aceptó que, los partidos de esta Fecha FIFA serán clave para poder representar a su país en el torneo más importante del mundo futbolero.

“Soy un jugador más maduro, tanto dentro como fuera del campo. Estoy aquí para intentar ir al Mundial y para lograrlo tengo que hacer las cosas bien cada día...”, añadió.