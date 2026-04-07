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Futbol

Ebere se pierde duelo de ida de Concacaf por políticas migratorias de EU; Larcamón exige a FIFA intervenir

Christian Ebere, futbolista de Cruz Azul| MEXSPORT
Esteban Gutiérrez 07:48 - 07 abril 2026
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Cruz Azul no podrá contar con Christian Ebere para el duelo de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup debido a las políticas migratorias de Estados Unidos que restringen el acceso al país a personas de varias nacionalidades, entre ellas, Nigeria.

Pese a las gestiones que hicieron los cementeros, el atacante africano no obtuvo los permisos necesarios y no pudo viajar a Los Ángeles con el resto del plantel para enfrentar a LAFC.

Alarmado por esta situación, Nicolás Larcamón habló al respecto y exigió la intervención de FIFA con el propósito de que otros equipos no se vean perjudicados y evitar que se “afecte la calidad de la competencia”.  

Christian Ebere y Charly Rodríguez, jugadores del Cruz Azul, en festejo de gol ante Pachuca | IMAGO7

“Hay una cuestión que me parece muy importante que la FIFA atienda. No tiene que ver con una suspensión deportiva, pero sí es algo que favorece al equipo rival dadas las normativas y legislaciones migratorias. 

“Entiendo el marco legal del país, pero tratándose de una delegación deportiva que está bajo constante vigilancia, creo que sería importante realizar gestiones en favor de la paridad competitiva. Llegamos con un jugador menos y no por una responsabilidad nuestra. Es un tema que se debería atender para no afectar la calidad de la competencia”, dijo en conferencia de prensa.

Baja sensible para La Máquina

Ebere viene de marcar su primer gol con Cruz Azul el pasado fin de semana en el duelo contra Pachuca y, con el calendario apretándose de cara al final de la temporada, se ha ganado más minutos.

Christian Ebere, jugador del Cruz Azul, en festejo de gol ante Pachuca | IMAGO7

Aunque, hasta el momento, su fichaje no ha pesado como se esperaba, el perfil del nigeriano es único en el plantel y sus condiciones pueden marcar diferencia en cualquier momento.

Los cementeros contienden tanto en Liga MX y Concacaf, por lo que la gestión de los jugadores debe ser muy efectiva para evitar lesiones o sobrecargas.

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