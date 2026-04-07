Precio del dólar hoy 7 de abril de 2026 en México: baja a 17.74 pesos y se mantiene en rango estable

El precio del dólar hoy martes 7 de abril de 2026 se ubica en 17.74 pesos por unidad, mostrando una ligera baja frente al peso mexicano en el inicio de la jornada.

La divisa estadounidense se mantiene dentro de un rango estable, luego de varios días con movimientos moderados en el mercado cambiario.

El tipo de cambio continúa operando cerca de la barrera de los 18 pesos.

El precio promedio del dólar al inicio de la jornada es de 17.74 pesos por unidad/Google

Comparativa: así abrió frente al cierre del lunes

Al cierre del lunes 6 de abril, el dólar se ubicó en aproximadamente 17.78 pesos, mientras que este martes inicia en 17.74 pesos.

La variación es de cuatro centavos a la baja, lo que representa un ajuste menor sin alterar la tendencia reciente.

El mercado muestra así un comportamiento de estabilidad con ligeras correcciones.

Precio promedio del dólar a la compra y venta

En operaciones bancarias, el dólar se cotiza en promedio en: Compra: 17.35 pesos

Venta: 18.05 pesos

El precio de venta se mantiene apenas por encima de los 18 pesos, confirmando ese nivel como referencia en ventanillas.

El dólar está recuperándose y le gana terreno al peso mexicano/Pixabay

Así se ha comportado el dólar en la última semana

Durante la última semana, el dólar ha mostrado un comportamiento lateral, con variaciones dentro de un rango acotado.

La cotización se ha movido entre los 17.70 y 18.00 pesos, sin registrar movimientos bruscos.

Este comportamiento refleja un mercado con equilibrio relativo, aunque con presión persistente sobre el peso.

Tipo de cambio en bancos hoy 7 de abril

En ventanillas bancarias, el dólar se cotiza de la siguiente manera: Banco Azteca: compra en 16.35 | venta en 18.39

BBVA: compra en 16.91 | venta en 18.04

Banorte: compra en 16.60 | venta en 18.20

Santander: compra en 16.65 | venta en 18.35

Banregio: compra en 16.50 | venta en 18.40

BanBajío: compra en 17.30 | venta en 18.40

Afirme: compra en 17.00 | venta en 18.50

Intercam: compra en 17.29 | venta en 18.30

Banamex / Citibanamex: compra en 17.24 | venta en 18.25

El tipo de cambio FIX del Banco de México se ubica en 17.7932 pesos, como referencia oficial.

El precio del dólar puede variar entre cada institución bancaria/Pixabay

Contexto: estabilidad con presión externa