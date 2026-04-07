Precio del dólar hoy 7 de abril de 2026 en México: baja a 17.74 pesos y se mantiene en rango estable
El precio del dólar hoy martes 7 de abril de 2026 se ubica en 17.74 pesos por unidad, mostrando una ligera baja frente al peso mexicano en el inicio de la jornada.
La divisa estadounidense se mantiene dentro de un rango estable, luego de varios días con movimientos moderados en el mercado cambiario.
El tipo de cambio continúa operando cerca de la barrera de los 18 pesos.
Comparativa: así abrió frente al cierre del lunes
Al cierre del lunes 6 de abril, el dólar se ubicó en aproximadamente 17.78 pesos, mientras que este martes inicia en 17.74 pesos.
La variación es de cuatro centavos a la baja, lo que representa un ajuste menor sin alterar la tendencia reciente.
El mercado muestra así un comportamiento de estabilidad con ligeras correcciones.
Precio promedio del dólar a la compra y venta
En operaciones bancarias, el dólar se cotiza en promedio en:
Compra: 17.35 pesos
Venta: 18.05 pesos
El precio de venta se mantiene apenas por encima de los 18 pesos, confirmando ese nivel como referencia en ventanillas.
Así se ha comportado el dólar en la última semana
Durante la última semana, el dólar ha mostrado un comportamiento lateral, con variaciones dentro de un rango acotado.
La cotización se ha movido entre los 17.70 y 18.00 pesos, sin registrar movimientos bruscos.
Este comportamiento refleja un mercado con equilibrio relativo, aunque con presión persistente sobre el peso.
Tipo de cambio en bancos hoy 7 de abril
En ventanillas bancarias, el dólar se cotiza de la siguiente manera:
Banco Azteca: compra en 16.35 | venta en 18.39
BBVA: compra en 16.91 | venta en 18.04
Banorte: compra en 16.60 | venta en 18.20
Santander: compra en 16.65 | venta en 18.35
Banregio: compra en 16.50 | venta en 18.40
BanBajío: compra en 17.30 | venta en 18.40
Afirme: compra en 17.00 | venta en 18.50
Intercam: compra en 17.29 | venta en 18.30
Banamex / Citibanamex: compra en 17.24 | venta en 18.25
El tipo de cambio FIX del Banco de México se ubica en 17.7932 pesos, como referencia oficial.
Contexto: estabilidad con presión externa
El tipo de cambio se mantiene estable en medio de un entorno internacional que continúa influyendo en los mercados.
Aunque no se observan movimientos abruptos, el dólar sigue operando en niveles elevados frente al peso mexicano.
Esto indica que persiste una presión moderada sobre la moneda nacional.
Te puede interesar