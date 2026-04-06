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Futbol

De figura a duda: Gudiño falla y Cruz Azul analiza el regreso de Mier en la portería

En Infiltrados se presentaron argumentos sobre la continuidad como titular de Andrés Gudiño en La Máquina.
Mario Ángel Guzmán Domínguez
Mario Ángel Guzmán Domínguez 17:41 - 06 abril 2026
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La recuperación del portero colombiano trae de regreso la conversación de su posible titularidad

Si había una posición que parecía completamente resuelta en Cruz Azul, era la portería. Sin embargo, el regreso de Kevin Mier tras una larga recuperación ha sacudido la estabilidad celeste. Andrés Gudiño, que venía firmando una campaña sobresaliente, ha mostrado dudas desde que el arquero colombiano volvió a aparecer en el banquillo.

Kevin Mier, arquero de Cruz Azul, en la Jornada 12 del Clausura 2026 ante Mazatlán | MEXSPORT

¿Regresa Mier a la portería celeste?

Hoy, ya son tres errores puntuales que le han costado puntos a La Máquina y que incluso pusieron en riesgo su continuidad en la CONCACAF.

El primero llegó ante Pumas, en el partido donde Mier reapareció tras más de cuatro meses fuera por una fractura. Cruz Azul ganaba 2-1 y tenía un hombre de más, pero en un contragolpe, Gudiño se resbaló en su salida y no logró cortar un centro raso que terminó empujando a su propia portería Willer Ditta.

Apenas tres días después, en la vuelta ante Monterrey por la CONCACAF —tras el 3-2 conseguido en el Gigante de Acero—, los celestes comenzaron abajo en el marcador con un disparo lejano de Jorge Rodríguez en el que parecía que Gudiño pudo hacer más. Afortunadamente para los de Nicolás Larcamón, el empate les alcanzó para sellar el pase con un 4-3 global.

Nicolás Larcamón durante el partido entre Mazatlán y Cruz Azul en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Nicolás Larcamón durante el partido entre Mazatlán y Cruz Azul en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

El episodio más reciente ocurrió este fin de semana frente a Pachuca. Cruz Azul buscaba mantenerse en la parte alta de la tabla, pero Gudiño volvió a equivocarse: intentó salir jugando, entregó el balón a Robert Kenedy y el brasileño no perdonó.

Larcamón tendrá que decidir pronto

Pese a los errores, Larcamón respaldó públicamente a su arquero, aunque también adelantó que habrá rotación en la portería. Todo apunta a que Kevin Mier podría tener actividad este martes 7 de abril ante Los Ángeles FC, en los cuartos de final de la CONCACAF.

Y es que, aunque el técnico argentino mantiene su confianza, la afición celeste parece haber perdido la paciencia. Aquellas actuaciones que incluso llevaron a Gudiño a ser pedido para selección hoy quedan en segundo plano, en medio de un momento donde la portería, que parecía una certeza, se ha convertido en una incógnita.

Andrés Gudiño, portero de Cruz Azul | MEXSPORT
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