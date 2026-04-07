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Futbol

¡Más problemas para la FIFA! Trabajadores del SoFi Stadium amenazan con huelga previo al Mundial 2026

Interior del SoFi Stadium, estadio mundialista de 2026 | MEXSPORT
Interior del SoFi Stadium, estadio mundialista de 2026 | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 08:17 - 07 abril 2026
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El sindicato aseguró que hay personas que no tienen contrato, lo que complica su situación migratoria

Faltan 65 días para que inicie la Copa del Mundo 2026 y los problemas no terminan para la FIFA. El desplazamiento de personas sin hogar en Canadá; la crisis de violencia y desaparecidos en México, y las duras políticas migratorias de Estados Unidos, son las tres principales problemáticas que organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado.

En ese contexto, esta semana trascendió que el sindicato de trabajadores del SoFi Stadium, una de las sedes del torneo, pidió a la FIFA intervenir en las negociaciones para que las políticas migratorias no perjudiquen a los colaboradores. En ese sentido, ante la falta de respuesta por parte del organismo internacional, se lanzó un últimatum y la amenaza de huelga.

Panorámica del SoFi Stadium, estadio mundialista para 2026 | MEXSPORT
Panorámica del SoFi Stadium, estadio mundialista para 2026 | MEXSPORT

¿Qué piden los trabajadores del SoFi Stadium?

De acuerdo con los reportes de la prensa local, la organización Unite Here Local 11, que representa los intereses de aproximadamente dos mil personas que trabajan en el sector de alimentos y bebidas en el inmueble, señaló que hay trabajadores sin contrato todavía. Esto los deja en una situación migratoria complicada y los expone a una posible detención por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).

En este sentido, el sindicato presentó tres peticiones a la FIFA y al dueño del estadio, Kroenke Sports & Entertainment. La primera es el compromiso público de que el ICE y la Patrulla Fronteriza no desempeñarán ningún papel en el torneo. Además, pide protección para los puestos de trabajo y las condiciones laborales de los afiliados. Por último, solicitó apoyo a la vivienda para los empleados del sector.

La preocupación se originó luego de que el director del Departamento de Seguridad Nacional, Todd Lyons, declaró que el ICE desempeñará un “papel clave” en la Copa, algo que pone en peligro la seguridad de trabajadores y visitantes en Los Ángeles. De momento, la FIFA no se ha posicionado ante esto y mantiene la postura de indiferencia que tuvo en 2025, cuando se recrudecieron las redadas de ICE y las deportaciones en Estados Unidos.

Explanada del SoFi Stadium, estadio mundialista | MEXSPORT
Explanada del SoFi Stadium, estadio mundialista | MEXSPORT

Amnistía Internacional expone "emergencia de derechos humanos"

La destacada organización es una de las que más ha denunciado las irregularidades que atentan contra las personas en los tres países sedes. En el caso particular de Estados Unidos, puso énfasis por tratarse del país en el cual se realizará la mayor cantidad de partidos, y porque las políticas migratorias han provocado prácticas (detenciones masivas y procedimientos arbitrarios), que generan un clima de incertidumbre y temor ante los abusos.

Tal es el endurecimiento de las políticas migratorias que selecciones como Haití, Senegal, Costa de Marfil e Irán no podrán asistir para alentar a su país, ya que son países a los cuales Estados Unidos les restringió el acceso. En el caso de Team Melli, está previsto que dispute los partidos contra Nueva Zelanda y Bélgica en el SoFi Stadium, el cual en total recibirá ocho partidos del torneo.

Los ciudadanos en Irán sufren y temen por sus vidas a cualquier hora/AP
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