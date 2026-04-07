Jardine ya habló con Henry

Pero qué carga de partidos de alto calibre vienen para el América, que no está jugando bien, pero sigue en Liguilla y avanzando en Conca. Y por ahí se entiende el nuevo parón de Henry, mi Franky.

Hoy es la Ida en Nashville y después vienen tres partidos en el renovado Azteca: Cruz Azul (que será una locura de entrada), la Vuelta de Conca y Toluca, para luego salir a León y cerrar en casa ante Atlas, que lucha por clasificar. Está rudo.

Pues por ahí, mi Franky, se entiende lo de aguantar a Henry Martín, aunque ya estuvo en entrenamientos. Me contaron que, aunque La Bomba quería viajar, Jardine habló con él y le explicó que es mejor tenerlo fortalecido para el complejo cierre, pues si adelantan su retorno y se truena de nuevo, se quedarán sólo con la Pantera y Pato.

Así queda más claro, no hay nada de castigo o repercusión del entrenador hacia Henry después de aquellas polémicas declaraciones; simple y sencillamente lo quieren aguantar para tenerlo entero en la recta final.

MÁQUINA INCOMPLETA POR MIGRACIÓN

Por cierto que en Concacaf el que se quedó fuera de poder entrar a Estados Unidos para la Ida ante LAFC fue mi compadre Ebere, pues le negaron la visa para acceder a los Yunaited, todo por las duras políticas de Trump. Por eso Larca mandó mensaje, pidiendo hacer algo para que estén completos. Si fuera Mundial, sí le ayudan, pero como en EU les vale este torneo regional, pues oídos sordos.

Eso sí, a pesar de que algunos despistados aseguraron que habían deportado a Iván Alonso luego de que debió regresar a México en el último amistoso en California, pues se le venció el permiso del ESTA en su pasaporte español, lo arregló de inmediato y ayer ya estaba sin bronca en Los Ángeles. Abusados ahí.

EL TATO TRATA DE SALVARSE

Noriega está en dos strikes en Monterrey y ya pidió ayuda a la regioprensa, que ahora salió a decir que Baños no interesa a Rayados como su sucesor, que es invento de la prensa nacional. El problema es que estos periodistas regios hablan con el Tato, quien les está dando el dulce para salvarse milagrosamente, pero no hablan más arriba para enterarse de que fue el propio Diablito Fernández Garza-Lagüera quien lo mandó llamar para desayunar en la Sultana y analizarlo como opción. No quiere decir que se va a armar la machaca, pero eso es lo que quieren en FEMSA, para que estén mejor enterados.

A FICHAR CON AGUANTE EN REGIOLANDIA

Vaya ilusos, desde Argentina vuelven a la carga reportes de que quieren fichar a estrellas del futbol mexicano, ahora es por Ángel Correa de Tigres, y el que lo quiere contratar pagándole con aguante es ni más ni menos que River Plate. El campeón del mundo tiene el segundo salario más alto de los felinos y contrato hasta 2030, ¿de verdad creen que pueden al menos igualarlo? ¿Cuántas veces tendrán que darse de topes?

SÍ HUBO REGAÑO EN DOÑA TELE

Y de cierre, lo de Doña Tele. Muchos me preguntaban si la vulgar explosión de Faitelson al aire ante el reto de Marc Crosas de que le tirara al patrón Azcárraga por el mal paso del América, había sido arreglada, pues generó mucho clickeo. Pero nada que ver, fue tan natural que ayer llegó el regaño.

Me contaron que, aunque muchos pensábamos que el "tú a mí me la pelxs" de David al español iba a pasar sin repercusiones, pues hoy Faitelson es quien parte y reparte en deportes en Televisa. Pero no fue así. Desde la alta esfera, Olek Loewenstein habló con el periodista, explicando que la imagen de TUDN había quedado muy dañada y que debía ofrecer disculpas en su programa. Y así lo hizo.