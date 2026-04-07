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Lucha

CMLL confirma que La Catalina se va de la empresa; ¿apunta a la WWE?

La Catalina durante una lucha en una función de CMLL l @lacatalinagar
Jorge Armando Hernández 10:29 - 07 abril 2026
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La propia luchadora pidió su salida, de acuerdo con el comunicado revelado por la Seria y Estable

El Consejo Mundial de Lucha Libre informó que la chilena La Catalina decidió no renovar su contrato con la empresa y, por ende, dejó de pertenecer al roster desde el pasado 1 de abril.

La Catalina durante una lucha l INSTA: @lacatalinagar

¿Qué pasó con La Catalina?

La salida de la luchadora chilena del CMLL se da a poco más de dos meses de su regreso a los encordados tras haberse sometido a una cirugía en los ojos que pudo comprometer su carrera y dejarla ciega de por vida.

El Consejo Mundial aclaró que su comunicado será la única manifestación que la empresa tendrá sobre el tema y no lo volverá a tocar más adelante.

La Catalina como un referente para las niñas

La luchadora chilena se consolidó como referente de la división femenina en la lucha libre, no solamente por su calidad y desempeño en el ring, sino por una pelea constante para poner un alto a la sexualización en los encordados e inspirar a niñas y jóvenes mujeres a formar una carrera deportiva.

La Catalina se convirtió en símbolo de empoderamiento femenino por alzar la voz ante injusticias y demás situaciones ajenas al pancracio que viven sobre todo las mujeres dentro del ámbito de la lucha libre.

La Catalina con un campeonato l INSTA: @lacatalinagar

¿Qué pasará con La Catalina?

Tras su paso por el CMLL, las voces al interior del pancracio acomodan a La Catalina en otra empresa mexicana, pero con capital internacional, como lo es AAA, e incluso vislumbran que la chilena se junte con su compatriota y también exluchadora del Consejo, Stephanie Vaquer, en Estados Unidos, para integrarse en el roster de WWE.

Stephanie Vaquer es la principal representante del elenco femenino | wwe.com
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