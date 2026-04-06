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Futbol

Juventus se lleva una victoria con mucha calma ante Genoa de Johan Vásquez en la Serie A

Bremer celebra con sus compañeros l AP
Jorge Armando Hernández 17:31 - 06 abril 2026
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El conjunto blanquinegro tuvo una actuación tranquila que le sirvió para salir victorioso 2-0 en casa ante el cuadro genovés

Juventus de Turín dominó y venció 2-0 al Genoa en la Fecha 31 de la Serie A. Los blanquinegros consiguieron tres puntos importantes en la competencia ante un equipo rojiazul que no salió en su mejor día al terreno de juego.

Bremer celebra su gol ante Genoa l AP

El partido inclinó la balanza en favor de los de Turín durante los primeros minutos del encuentro. Al minuto 3' del duelo, los dirigidos por Luciano Spalletti abrieron el marcador después de un remate de cabeza certero y potente por parte de Gleison Bremer.

Bremer tras anotar ante Genoa l AP

El central mexicano Johan Vásquez tuvo una destacada actuación en el encuentro a pesar de la derrota de su equipo. Durante el encuentro no recibió tarjetas y estuvo atento a los ataques del cuadro de Juventus.

Weston Mckennie celebra su gol ante Genoa l AP

La Vecchia Signora no dejó de presionar tras anotar su primer gol en el partido y a los dos minutos de concretar el primer tanto, apareció Kenan Yildiz con un disparo a balón razo sin mucha potencia que fue fácil de atrapar para Bijlow.

Al minuto 16' llegó la dupla de Mckennie y Francisco Conceição quienes salieron a velocidad con balón controlado desde el medio sector. El estadounidense puso el pase para el portugués y este último se lo regresó a Mckennie quien metió el disparo a segundo poste colocando el segundo para la Juventus.

Jonathan David intentó un tiro desde carril derecho que se direccionó con potencia hacia la portería del Genoa, pero el balón se estrelló en el poste, apenas unos centímetros y David lograba el tercero.

Martin falló un penal que pudo meter a Genoa al partido

Al minuto 71' ocurrió una barrida sobre Martin que en un principio se marcó como tiro libre desde media luna. El VAR llamó a revisión al árbitro quien cambió su decisión y marcó penal en favor del Genoa.

Aarón Martín fue el encargado de cobrar desde los 11 pasos, metió un tiro certero a primer poste que fue correctamente adivinado por Mattía Perín que le arrebató a los de Genoa la oportunidad de meterse al partido. Al final el partido terminó con un 2-0 en favor de Juventus quienes todavía pelean el liderato de la Serie A.

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