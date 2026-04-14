Concierto de BTS pasará GRATIS por televisión abierta en México

El fenómeno global del K-pop, BTS, estará más cerca que nunca de sus fans en México, ya que uno de sus conciertos será transmitido completamente gratis a través de televisión abierta, en lo que será una antesala perfecta para su esperado regreso al país con su nueva gira mundial.

Durante años, para muchos seguidores era complicado acceder a contenido exclusivo del grupo surcoreano sin recurrir a plataformas de pago o funciones especiales en cine, pero ahora las ARMY mexicanos tendrán la oportunidad de disfrutar uno de sus shows más emblemáticos desde la comodidad de su hogar, sin necesidad de pagar un solo peso.

El fenómeno global del K-pop llegará ahora a la televisión abierta / FB: @bangtan.official

¿Qué concierto pasarán?

El concierto que llegará a la televisión abierta corresponde a los shows Map of the Soul ON:E, realizados en octubre de 2020 en el KSPO Dome de Seúl, Corea del Sur, en plena pandemia por COVID-19. En ese momento, BTS tuvo que cancelar su gira mundial, por lo que optó por realizar presentaciones sin público, pero con una transmisión especial que logró conectar con fans de todo el mundo.

Estos conciertos destacaron por su producción y por la manera en que lograron mantener el vínculo con su audiencia, ya que además de interpretar éxitos como “ON”, “Boy in luv”, “Black swan” y “Dynamite”, incluyeron pantallas donde se podían ver a fans conectados desde distintos países, generando una experiencia global única que reunió a 993 mil espectadores de 191 países.

Las ARMY estarán pendientes de la transmisión por Imagen Televisión dentro de dos semanas / FB: @bangtan.official

¿Cuándo y dónde ver el concierto?

La transmisión del concierto será el próximo domingo 3 de mayo a las 18:00 horas a través de Imagen TV, canal 3.1 de televisión abierta en México, apenas unos días antes del inicio de su nueva gira en el país, lo que ha generado gran expectativa entre los seguidores.

El concierto en televisión será solo el inicio de una serie de eventos relacionados con el regreso de BTS a México, ya que el grupo se presentará los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros como parte de su ARIRANG World Tour, marcando su regreso a tierras mexicanas después de más de una década de espera.

La demanda por ver al grupo ha sido tan alta que los boletos se agotaron rápidamente desde su lanzamiento, aunque algunos fans aún mantienen la esperanza de conseguir entradas a través de reventa o plataformas oficiales.